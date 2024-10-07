Айво Петерсон может выйти на свободу под залог большой денежной суммы

Петерсон просил в суде разрешить ему уехать домой с электронным браслетом, но это ходатайство суд отклонил, пишет Postimees. Петерсон сможет выйти на свободу до приговора суда, если внесет залог в 150000 евро.

Адвокат Петерсона указывал на трудности в семейной жизни обвиняемого из-за пребывания под стражей: якобы ухудшились отношения с ребенком.

Дмитрий Роотси и Андрей Андронов, которые обвиняются вместе с Айво Петерсоном, тоже ходатайствовали об освобождении, однако на их просьбы суд ответил отказом.

Напомним, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси обвиняются в государственной измене, а Андрей Андронов - в ненасильственной деятельности против республики.

Прокурор Трийну Олев заявила на суде, что Петерсон, помимо участия в движении "Koos", планировал создать подразделение гражданской обороны. Он подбирал туда людей, которые не доверяют эстонским властям и имеют разрешение на оружие. По словам Олев, Петерсон хотел создать группу, похожую на те, что действовали на Донбассе в Украине. Такие группы внешне выглядят как гуманитарные, но в реальности работают на интересы России.