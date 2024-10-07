Харьюский уездный суд назначил Айво Петерсону, обвиняющемуся в государственной измене, залог в размере 150 тысяч евро. После уплаты этой суммы, как пишет Postimees, Петерсон сможет находиться на свободе во время судебного разбирательства.
Айво Петерсон может выйти на свободу под залог большой денежной суммы
Петерсон просил в суде разрешить ему уехать домой с электронным браслетом, но это ходатайство суд отклонил, пишет Postimees. Петерсон сможет выйти на свободу до приговора суда, если внесет залог в 150000 евро.
Адвокат Петерсона указывал на трудности в семейной жизни обвиняемого из-за пребывания под стражей: якобы ухудшились отношения с ребенком.
Дмитрий Роотси и Андрей Андронов, которые обвиняются вместе с Айво Петерсоном, тоже ходатайствовали об освобождении, однако на их просьбы суд ответил отказом.
Напомним, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси обвиняются в государственной измене, а Андрей Андронов - в ненасильственной деятельности против республики.
Прокурор Трийну Олев заявила на суде, что Петерсон, помимо участия в движении "Koos", планировал создать подразделение гражданской обороны. Он подбирал туда людей, которые не доверяют эстонским властям и имеют разрешение на оружие. По словам Олев, Петерсон хотел создать группу, похожую на те, что действовали на Донбассе в Украине. Такие группы внешне выглядят как гуманитарные, но в реальности работают на интересы России.