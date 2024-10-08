ПЕРЕДОВИЦА Правящий союз ведет себя в случае ида-вируских проблем подобно страусу

Из исследования, проведенного "Norstat" по заказу инкассо-фирмы "GS Core", следует, что 40 процентов жителей Ида-Вирумаа боятся или уверены в том, что в течение следующего года не буду справляться с повседневными финансовыми обязательствами. Экономическая неуверенность здешних жителей значительно сильнее, чем в остальной Эстонии, и доля испытывающих неуверенность постоянно растет.

И это логично, если посмотреть также, например, на статистику безработицы. В Ида-Вирумаа уровень безработицы в начале октября нынешнего года составлял 12,3%, в то время как в среднем по Эстонии он ниже 7 процентов. Нынешний уровень безработицы в Ида-Вирумаа, к сожалению, более высокий, нежели был в октябре в предыдущие три года.

Социально-экономическое разорение Ида-Вирумаа стало неизбежным сопутствующим явлением, проявившимся вслед за политическим решением постепенно погубить сланцевую промышленность еще до того, как приступили к строительству новой экономики.

Нынешние партии власти ведут себя подобно страусу, когда находят, будто после того, как на большую часть денег фонда справедливого перехода поданы ходатайства, то и проблемы тоже решены. Пройдет еще несколько лет, прежде чем новые предприятия начнут работу. И к тому же необходимы новые фонды, ведь нынешний имеет слишком маленькое влияние.