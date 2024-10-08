До сорока процентов жителей Ида-Вирумаа опасаются или даже уверены, что в течение следующего года не смогут выполнять текущие финансовые обязательства, и это следует из итогов опроса, проведенного "Norstat" по заказу инкассо-фирмы "GS Core". В больших городах уезда сегодня с опаской смотрят на ближайшие перспективы в части благополучия.
В больших городах Ида-Вирумаа с опаской смотрят на ближайшие перспективы в части денежного благополучия жителей
Согласно данным опроса "Norstat", 16% жителей Ида-Вирумаа абсолютно уверены, что в наступающем году у них будут финансовые затруднения. По словам Софии Кирсимаа, руководителя "GS Core", предприятия, занимающегося долговым производством, экономическая незащищенность жителей северо-востока значительно выше, чем в других частях Эстонии.
"В опросе, проведенном год назад, уже была заметная разница между Ида-Вирумаа и другими регионами, но в этом году страх не справиться с повседневным обязательствами увеличился еще на пять процентных пунктов", - пояснила Кирсимаа и привела пример обратного: если в Харьюмаа полностью уверены в своей платежеспособности 20% опрошенных, то среди жителей Ида-Вирумаа таких всего 6%, то есть, почти в три раза меньше. Чуть подробнее об этом "Северное побережье" писало накануне.
Нарвитяне перестали покрывать долги за квартиру
Наряду с финансовыми кредитными учреждениями и намного чувствительнее них пострадают от неплательщиков квартирные товарищества. В Нарве их председатели стонут уже в этом году, так как многие квартирособственники не могут рассчитаться по долгам еще с прошлого отопительного сезона. А тот сезон выдался для нарвитян страшным: стоимость отопления и горячего водоснабжения подскочила год назад единомоментно на 84 процента, то есть почти вдвое.
- Обычно за лето люди проплачивают свои задолженности, а потом с осени снова начинают должать, но в этом году у нас во многих домах хвосты достаточно приличные остались, - рассказывает со страхом в голосе член правления нескольких квартирных товариществ Нарвы Ирина Андреева. - Сегодня я по сальдовкам посмотрела - так, боже мой, еще октябрь месяц и еще только отопление включили, а уже столько долгов! Сейчас всех их уведомила об этом, но что делать дальше - пока не знаю. Уже многие работы в домах приостановлены в этом году, чтобы сохранить на счетах товариществ какой-то запасной капитал.
По словам Андреевой, непокрытые с прошлого отопительного сезона долги остаются по 500, 700, 1000 евро, а в одной управляемой ею хрущевке долг за квартиру достиг 3000 евро. Несчастным обладателем этого антирекорда является многодетная семья, которая уже с начала года практически ничего не перечисляла товариществу.
По рассказу Андреевой, некоторые люди не могут, а некоторые не хотят платить за квартиру, или то платят, а то не платят. Идти в суд - дорогая история.
Социальная помощь очень востребована
Заммэра Кохтла-Ярве Эвелин Данилов, отвечающая за социальную сферу в городе, говорит, что пока ничего не меняется в части социальной помощи людям. "Мы не чувствуем, что ситуация накаляется. У нас как были, так и остаются люди, которые нуждаются в социальных пособиях, ежемесячной помощи. Но мы все видим, конечно, что все дорожает и дорожает", - отметила Данилов.
Она также заверила, что сейчас нет предпосылок к урезанию финансирования каких-либо социальных услуг и дотаций, обеспечиваемых городом: "Все стабильно". Но уточнила, что важно делать различия между теми услугами и дотациями, которые обеспечивает государство, и теми, что финансирует местное самоуправление.
Директор Нарвского социального департамента Кристи Мюрк отмечает как данность: год от года растет число домохозяйств, обращающихся за прожиточным пособием. Если четыре года назад, например, в сентябре ходатайствовали в Нарве о прожиточном пособии 261 домохозяйство, то в 2022 году этот показатель резко подскочил и продолжил расти, так что в сентябре 2024 года поступило 384 ходатайства.
- Нуждающихся в помощи все больше и больше. Нам помогает Продуктовый банк, который уже увеличил количество ежедневно раздаваемых продуктовых наборов. Тенденция такая, что люди нищают, хоть и нехорошо так говорить, - констатирует Мюрк.
Она подтвердила, что ситуация в Нарве обострилась в 2022 году, и с началом войны в Украине это связано тоже. "Наша экономика с этой войной связана, как ни крути", - отметила Мюрк. "И душевное здоровье у людей тоже страдает", - добавила чиновница.
Специально для тех людей, кто перестают справляться со своими финансовыми обязательствами, разработана социальная услуга долгового консультирования. Должников уже становится все больше и больше, так что в Нарве за первый квартал 2024 года была потрачены половина всех денег, выделенных на год работы долгового консультанта. Денег потом, конечно, добавили, чтобы не бросать людей, оказавшихся в трудном положении.