В больших городах Ида-Вирумаа с опаской смотрят на ближайшие перспективы в части денежного благополучия жителей

Согласно данным опроса "Norstat", 16% жителей Ида-Вирумаа абсолютно уверены, что в наступающем году у них будут финансовые затруднения. По словам Софии Кирсимаа, руководителя "GS Core", предприятия, занимающегося долговым производством, экономическая незащищенность жителей северо-востока значительно выше, чем в других частях Эстонии.

"В опросе, проведенном год назад, уже была заметная разница между Ида-Вирумаа и другими регионами, но в этом году страх не справиться с повседневным обязательствами увеличился еще на пять процентных пунктов", - пояснила Кирсимаа и привела пример обратного: если в Харьюмаа полностью уверены в своей платежеспособности 20% опрошенных, то среди жителей Ида-Вирумаа таких всего 6%, то есть, почти в три раза меньше. Чуть подробнее об этом "Северное побережье" писало накануне.

Нарвитяне перестали покрывать долги за квартиру

Наряду с финансовыми кредитными учреждениями и намного чувствительнее них пострадают от неплательщиков квартирные товарищества. В Нарве их председатели стонут уже в этом году, так как многие квартирособственники не могут рассчитаться по долгам еще с прошлого отопительного сезона. А тот сезон выдался для нарвитян страшным: стоимость отопления и горячего водоснабжения подскочила год назад единомоментно на 84 процента, то есть почти вдвое.