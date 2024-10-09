Не сработались с вышестоящим священником, завуч тоже увольняется: "Возвращаться к работе в такой морально тяжелой атмосфере я не буду"

Действительно, нынче в сентябре Салу рассказывала на страницах "Postimees", как она хотела, чтобы в единственной в Нарве частной гимназии уроки истории, обществоведения и человековедения тоже велись на эстонском языке, наряду с трудами, изобразительным искусством, музыкой и физкультурой. Однако же Виталий Гаврилов якобы заявил на педсовете, что человековедение и история должны преподаваться на русском, а иначе их частная школа не будет отличаться от муниципальной и вдобавок пострадает качество образования.

Уже из одной статьи становилось ясно, что в Нарвской православной гимназии в самом начале учебного года дела настолько плохи, что директор не может даже переступить порог школьного дома и зайти к себе в кабинет.

Завуч тоже увольняется