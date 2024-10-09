Нарвскую православную гимназию можно опосредованно причислить к структуре Эстонской православной церкви Московского патриархата, и с ее местным церковным менеджером школьному директору не удалось за год найти взаимопонимание. Возникли как сложности с переходом на эстонский язык преподавания, так и взаимное недоверие, поэтому стало все очень плохо: директор под конец работы не могла даже зайти внутрь.
Не сработались с вышестоящим священником, завуч тоже увольняется: "Возвращаться к работе в такой морально тяжелой атмосфере я не буду"
Правление НКО "Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine" уволило директора Нарвской православной гимназии Татьяну Салу, поскольку якобы ее управленческие ошибки помешали развитию школы и плавному переходу на эстонский язык обучения, что следует из пресс-релиза на веб-сайте частного образовательного учреждения.
Салу получила не только уведомление об увольнении, но и ворох публичных обвинений напоследок.
В школе атмосфера нервозности и недоверия к руководству
Конфликт в стенах частной школы, расположенной по соседству с главным православным собором Нарвы, тлел уже по меньшей мере с лета, а то и раньше.
"В ходе внутреннего аудита были выявлены серьезные нарушения в ведении ключевых документов школы, включая программу развития школы, учебный план и положение о плане деятельности. (…) Процедурные и содержательные нарушения не только затруднили процесс перехода на эстонский язык, но и негативно повлияли на организацию учебной и внеурочной работы, вызвали атмосферу нервозности и недоверия к руководству", - говорится в пресс-релизе за подписью держателя школы, где главное слово всегда за протоиереем Виталием Гавриловым. Это его во многом персональное обвинение в адрес нанятой им год назад Татьяны Салу.
В пресс-релизе Гаврилова сказано, что и родители учащихся просили держателя школы и даже министра образования ЭР уволить Салу. Ей вдобавок припомнили участие в конкурсе на место директора Нарвской Пяхклимяэской школы и еще распространение якобы ложной информации в прессе, то есть нанесение ущерба репутации православного образовательного заведения.
Действительно, нынче в сентябре Салу рассказывала на страницах "Postimees", как она хотела, чтобы в единственной в Нарве частной гимназии уроки истории, обществоведения и человековедения тоже велись на эстонском языке, наряду с трудами, изобразительным искусством, музыкой и физкультурой. Однако же Виталий Гаврилов якобы заявил на педсовете, что человековедение и история должны преподаваться на русском, а иначе их частная школа не будет отличаться от муниципальной и вдобавок пострадает качество образования.
Уже из одной статьи становилось ясно, что в Нарвской православной гимназии в самом начале учебного года дела настолько плохи, что директор не может даже переступить порог школьного дома и зайти к себе в кабинет.
Завуч тоже увольняется
Прежде чем осенью прошлого года стать директором Нарвской православной гимназии, Татьяна Салу (в прошлом - Степанова) в течение 23 лет работала директором Нарвской Ваналиннаской государственной школы (с 2023 года - основная школа). Год назад она покинула должность по личным соображениям и во многом в связи с переподчинением школы в большой образовательный комплекс при Нарвской эстонской госгимназии. Административная реформа расколола на два лагеря преподавательский коллектив, два с лишним десятилетия возглавлявшийся Степановой/Салу, о чем "Северное побережье" писало весной 2023 года. Уволившись оттуда, она вскоре нашла себе работу директором Нарвской православной гимназии, но общего языка с церковным начальником у нее так и не выработалось.
По словам Салу, держатель частной православной школы еще с середины этого лета пытался вынудить ее написать заявление об уходе, "создавал в школе очень нервную ситуацию и вредил работе". Наконец, 13 сентября выдал бумагу об увольнении.
- Я не согласна с увольнением, но возвращаться к работе в такой морально тяжелой атмосфере я не буду, - говорит Салу. - Именно из-за этого и еще до моего увольнения завуч школы Александра Викторовна Кузьмина подала заявление об уходе и на следующей неделе заканчивает работу в этой школе.
Салу утверждает в свою защиту, что с момента ее прихода на работу в Нарвскую православную гимназию количество учащихся там выросло чуть ли не на 75 процентов, все рабочие вакансии заняты, большинство учителей отвечают квалификационным требованиям. "У нас появились дружественные эстоноязычные школы, происходил обмен учениками. Обновленная программа обучения утверждена педагогическим советом, но отсутствует подпись держателя школы", - подчеркивает Салу то обстоятельство, что сложности были с одним только владельцем школы.
Накопившиеся проблемы вылились в то, что Салу потеряла доступ в государственную образовательную инфосистему и не могла подать ходатайство о дотации учителям, преподающим на эстонском языке. В такой ситуации с фактически ограниченными полномочиями директору гимназии пришлось напрямую писать и звонить в Минобразования, чтобы все же подать ходатайство. В министерстве, разумеется, прознали про нерабочую обстановку в частной школе.
Назначен временный директор
- У каждой медали есть две стороны, и в данном конкретном случае меня поражает позиция человека, который является священнослужителем и должен помогать духовному развитию каждого человека. Но что мы видим в данной конкретной ситуации,.. - риторически вопрошает Салу, комментируя свершившееся увольнение.
Она сказала, что вместе с юристом изучает правовой аспект увольнения, чтобы понять, как действовать дальше. В любом случае не планирует возвращаться на работу в Нарвскую православную гимназию.
НКО "Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine" под управлением Виталия Гаврилова назначило временно исполнять обязанности директора гимназии Наталью Китам. Китам широко известна в республике преподавательской работой на эстонском языке и помощью, оказываемой изучающим эстонский язык.
"Мы готовы приложить все усилия, чтобы в результате все выпускники смогли продолжить обучение на эстонском языке, сохраняя при этом навыки владения русским языком, что расширит их образовательные и профессиональные возможности", - говорится напоследок в пресс-релизе Нарвской православной гимназии.