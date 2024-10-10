Партия Айво Петерсона будет собирать деньги на выход своего лидера из тюрьмы

Как ранее писало "Северное побережье", суд готов освободить Петерсона из тюрьмы под залог в размере 150 000 евро.

- Это очень большая, даже неподъемная сумма. Как для Айво Петерсона и его семьи, так и для нашей партии. Будем объявлять сбор пожертвований для уплаты залога. Надеюсь, что люди смогут помочь. Но сумма большая. Посмотрим, удастся ли нам ее собрать. Время покажет, будем стараться, - сказала член правления партии Koos Юлия Смоли порталу rus.err.

По ее словам, если деньги будут найдены, Айво Петерсон сможет выйти на свободу через два часа после оплаты этого залога. "И очень важно, что потом - после решения суда по уголовному делу - эти деньги будут возвращены. Независимо от того, каким будет это решение", - добавила Смоли.