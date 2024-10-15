Вытолкнувший в начале июля на Йыхвиском автовокзале женщину из автобуса и затем душивший ее водитель автобуса избежал уголовного наказания. В ходе согласительного производства его обязали сделать платеж в пользу благотворительной организации.
Для подписчиков
Ставшая жертвой применения силы водителем автобуса женщина напала первой
Вечером 8 июля в социальных сетях начал распространяться снятый на Йыхвиском автовокзале видеосюжет о водителе автобуса "GoBus", применившем силу в отношении женщины. Полиция узнала о случившемся только через два часа и начала уголовное производство для выяснения обстоятельств дела.