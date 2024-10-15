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Ставшая жертвой применения силы водителем автобуса женщина напала первой

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Профессия водителя автобуса наряду с хорошими навыками вождения требует и крепких нервов.
Профессия водителя автобуса наряду с хорошими навыками вождения требует и крепких нервов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вытолкнувший в начале июля на Йыхвиском автовокзале женщину из автобуса и затем душивший ее водитель автобуса избежал уголовного наказания. В ходе согласительного производства его обязали сделать платеж в пользу благотворительной организации.

Вечером 8 июля в социальных сетях начал распространяться снятый на Йыхвиском автовокзале видеосюжет о водителе автобуса "GoBus", применившем силу в отношении женщины. Полиция узнала о случившемся только через два часа и начала уголовное производство для выяснения обстоятельств дела.

Защищаясь, надо сохранять ясную голову

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