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Налоговая задолженность "Ekovir" составляет почти два миллиона евро

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Вызванный царящим на свалке хаосом весенний пожар в Уйкала, а также огромный налоговый долг являются наследием предыдущего владельца "Ekovir".
Вызванный царящим на свалке хаосом весенний пожар в Уйкала, а также огромный налоговый долг являются наследием предыдущего владельца "Ekovir". Фото: Päästeamet

По данным Налогово-таможенного департамента, налоговая задолженность ТОО "Ekovir" составляет 1,88 миллиона евро, фирма надеется с помощью адвокатов избежать банкротства.

Что будет, если обслуживающая несколько крупных самоуправлений фирма по вывозу отходов, единолично владеющая свалкой, обанкротится?

Задолженность по долгам почти в два миллиона евро, а также уменьшившиеся оборот и собственный капитал неизбежно вызывают вопросы. 

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Экономика
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