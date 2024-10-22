Налоговая задолженность "Ekovir" составляет почти два миллиона евро

Что будет, если обслуживающая несколько крупных самоуправлений фирма по вывозу отходов, единолично владеющая свалкой, обанкротится?

Задолженность по долгам почти в два миллиона евро, а также уменьшившиеся оборот и собственный капитал неизбежно вызывают вопросы.