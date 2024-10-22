По данным Налогово-таможенного департамента, налоговая задолженность ТОО "Ekovir" составляет 1,88 миллиона евро, фирма надеется с помощью адвокатов избежать банкротства.
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Налоговая задолженность "Ekovir" составляет почти два миллиона евро
Что будет, если обслуживающая несколько крупных самоуправлений фирма по вывозу отходов, единолично владеющая свалкой, обанкротится?
Задолженность по долгам почти в два миллиона евро, а также уменьшившиеся оборот и собственный капитал неизбежно вызывают вопросы.