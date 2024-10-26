Продюсер и партнер ТОО "Münchhausen Films" Мадис Тюйр, недавно приезжавший в Ида-Вирумаа со съемками шпионского триллера "Агентство", осмелился бы вернуться сюда вместе с голливудскими киноавторами. "Студии создали бы для кино в Ида-Вирумаа дом", - держит он кулаки за Йыхвиский кинокомплекс, который должен бы появиться через два года.

- Хотя съемки "Агентства" проходили под большим покровом тайны, не секрет, что они привезли в Эстонию известнейших голливудских деятелей. Например, главную роль в шпионском боевике студии "Paramount" играет голливудская звезда Майкл Фассбендер, одним из продюсеров сериала является Джордж Клуни, а режиссером двух первых частей - Джо Райт, снявший, например, также фильмы "Гордость и предубеждение" и "Темные времена". Как проходили съемки "Агентства" в Ида-Вирумаа?

- Очень хорошо. Мы устроили довольно сильный тарарам, но все остались живы. Принимали нас очень тепло, в любой момент помогали и все было сделано. Уже 28 ноября все это можно будет увидеть на канале "Paramount Plus", это для телесериала достаточно быстрый выход на экран.