ПЕРЕДОВИЦА Скепсис самоуправлений относительно новых налогов понятен

Действующий сейчас закон не разрешает больше вводить налог с продаж в качестве местного налога. Однако все же существует шесть налогов, решения по которым самоуправление может принимать самостоятельно. Кроме того, можно повысить ставку земельного налога, хоть и являющегося республиканским налогом, но поступающего в полном объеме в казну местного самоуправления.

Теперь, когда государство развернуло кампанию обширного повышения налогов, самоуправления спрашивают - не может ли и им достаться что-то из этого на фоне всеобщего повышения цен? Но государство взамен предоставляет самоуправлениям как бы новый шанс, изучая, какие местные налоги они могли бы ввести. То есть правительство говорит самоуправлениям: поступайте, как мы, увеличивайте налоговое бремя людей.

Однако большая часть самоуправлений страдает от нехватки не только денег, но и жителей. Эти дефициты непосредственно связаны друг с другом. Когда жителей мало, то и налогов в местный бюджет поступает меньше. Государство, конечно, выдает самым слабым кое-какие средства, чтобы хоть немного сгладить неравенство, однако этого все равно зачастую не хватает, чтобы развивать жизненную среду и предлагать услуги хорошего уровня. А это значит, что самоуправление теряет привлекательность в качестве места проживания. Увеличение или введение налогового бремени на местном уровне наверняка не обрадует тамошних постоянных жителей и отталкивающе подействует на потенциальных новых жителей.

Чтобы повысить свою привлекательность в качестве места проживания, многие самоуправления, напротив, ввели всевозможные льготы для своих жителей, занимающихся спортом или культурной деятельностью, выплачивают пособие по родам и ранцевое пособие, оплачивают образование по интересам и прилагают усилия, чтобы поддержать работу школ и детсадов, где детей становится все меньше. То есть понятен также скепсис по отношению к введению новых местных налогов, ведь это все равно, что пилить сук, на котором сидишь.