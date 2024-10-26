В ночь на воскресенье, 27 октября, Эстония вместе с остальными странами Евросоюза перейдет с летнего на так называемое зимнее время: в 4.00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад.
СПИМ НА ЧАС ДОЛЬШЕ ⟩ Только не забудьте перевести часы
На летнее время весной - и обратно осенью - переходят все страны Европейского союза. Перевод часов осуществляется не по местному, а среднему Гринвичскому времени, а это значит для Эстонии - 4.00, напоминает ERR.
Следующий переход на летнее время состоится 30 марта 2025 года.
"Северное побережье" провело небольшой уличный опрос жителей Ида-Вирумаа, поинтересовавшись: "Как влияет на вашу жизнь перевод часов?" Ответы можно прочитать в соответствующей публикации.