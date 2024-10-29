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ОДИН ВОПРОС Почему правительство решило отказаться от реновации государственных домов?

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Eero Vabamägi

В начале октября "Северное побережье" писало о том, что правительство отказалось от программы обновления государственных домов, в ходе которой реновировать должны были также расположенное в центре Йыхви бывшее здание Ида-Вируского уездного управления. На этот вопрос на прошлой неделе ответил в Рийгикогу премьер-министр Кристен Михал.

Премьер-министр Кристен Михал:

- Я сказал бы, что важно, чтобы людям были доступны услуги, а не эти квадратные метры недвижимости. Впервые после экономического кризиса, имевшего место много лет назад, в государстве сокращают расходы на рабочую силу и управление. Поэтому мы экономим также на строительстве государственных домов. Строительство и реновация государственных домов поставлены в определенном объеме на паузу. Исходя из этого, мы стараемся сделать услуги как можно более доступными для как можно большего количества людей по возможности качественно, автоматически и, где возможно, электронно. А строительство и развитие государственных домов мы в интересах урезания сейчас свернули, что также логично, если мы в то же время ищем деньги на образование, внутреннюю безопасность и оборону. Пожалуй, эти государственные дома могут немного подождать.

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