ОДИН ВОПРОС Почему правительство решило отказаться от реновации государственных домов?

- Я сказал бы, что важно, чтобы людям были доступны услуги, а не эти квадратные метры недвижимости. Впервые после экономического кризиса, имевшего место много лет назад, в государстве сокращают расходы на рабочую силу и управление. Поэтому мы экономим также на строительстве государственных домов. Строительство и реновация государственных домов поставлены в определенном объеме на паузу. Исходя из этого, мы стараемся сделать услуги как можно более доступными для как можно большего количества людей по возможности качественно, автоматически и, где возможно, электронно. А строительство и развитие государственных домов мы в интересах урезания сейчас свернули, что также логично, если мы в то же время ищем деньги на образование, внутреннюю безопасность и оборону. Пожалуй, эти государственные дома могут немного подождать.