Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) 28 октября открыл финансируемый из Фонда справедливого перехода тур ходатайств о пособиях на реконструкцию ида-вируских квартирных домов общим объемом 15 миллионов евро.
Интерес товариществ растет ⟩ Ида-Вирумаа получит на реновацию квартирных домов 15 миллионов
По словам министра инфраструктуры Владимира Света, реновация квартирных домов в Ида-Вирумаа является объектом особого внимания со стороны государства и активность этих работ постепенно начинает расти.
- Интерес к реновации помогли повысить повышение ставок поддержки по сравнению с остальной Эстонией, государственная поддержка при оплате самофинансирования и постоянное консультирование товариществ, - перечислил министр инфраструктуры причины роста активности. - Опыт показал также, что чем больше людей приводят в порядок свои дома, тем больше соседних домов следуют их примеру, - добавил Свет.
Рост расходов на отопление тоже повлиял на реновацию
Свою роль в увеличение интереса к реконструкции сыграли также расходы на отопление, которые долгое время оставались в Ида-Вирумаа сравнительно низкими, но теперь тоже резко выросли. "В прошлом году мы закончили частичную реновацию своего квартирного дома, и сейчас видно, что кредитные платежи реновированного дома вместе с расходами на отопление примерно такие же, как если бы мы жили в совершенно нереновированном доме и платили только за отопление", - сказал руководитель одного из нарвских квартирных товариществ Юрий Рыбаков.
Вдобавок к открывшемуся в понедельник туру идавирусцы могут еще ходатайствовать о пособии на реконструкцию квартирного жилья в рамках открывшегося в январе 2024 года тура, а в январе 2025 года откроется и третий тур ходатайств.
В январе нынешнего года для ида-вируских квартирных товариществ открылся финансируемый Европейским фондом восстановления и устойчивости (RRF) тур ходатайств с бюджетом 9,4 миллиона евро, из которых на сегодняшний день ходатайствами покрыто 8,3 миллиона евро. В этом туре квартирные товарищества могут ходатайствовать о пособии как для частичной, так и для целостной реконструкции, и на настоящий момент работы начались в общем по семи проектам реконструкции во всем Ида-Вирумаа: в Йыхви, Тойла, Кохтла-Ярве и Нарве. В случае частичной реконструкции максимальная поддержка равна 40% стоимости проекта, а в случае целостной реконструкции - 70% стоимости проекта.
Пособия для повышения энергоэффективности и для системы отопления
В рамках открывшегося 28 октября и финансируемого фондом справедливого перехода тура с бюджетом в 15 миллионов евро можно ходатайствовать о пособии на целостную реконструкцию квартирного дома, которая охватывает необходимые для повышения энергоэффективности и улучшения внутреннего климата работы от фундамента до крыши здания. Доля пособия составляет до 80% стоимости проекта.
В открывающемся 14 января и финансируемом структурными фондами Евросоюза туре можно ходатайствовать о пособии не только на целостную реконструкцию, но и на отдельные работы, касающиеся системы отопления: на подключение квартирного дома к сети центрального отопления или замену газового, электрического или печного отопления на локальное отопительное оборудование, использующее возобновляемую энергию. В этом туре доля пособия достигает 70% стоимости проекта.
В случае целостной реконструкции объем самофинансирования сведен к минимуму, однако если банк не дает кредит даже на его покрытие, то товарищество получает от EIS кредит на реновацию. Поможет также поручительство EIS в случае кредита на квартирное жилье, который можно просить у банка.