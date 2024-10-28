Интерес товариществ растет Ида-Вирумаа получит на реновацию квартирных домов 15 миллионов

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, реновация квартирных домов в Ида-Вирумаа является объектом особого внимания со стороны государства и активность этих работ постепенно начинает расти.

- Интерес к реновации помогли повысить повышение ставок поддержки по сравнению с остальной Эстонией, государственная поддержка при оплате самофинансирования и постоянное консультирование товариществ, - перечислил министр инфраструктуры причины роста активности. - Опыт показал также, что чем больше людей приводят в порядок свои дома, тем больше соседних домов следуют их примеру, - добавил Свет.

Рост расходов на отопление тоже повлиял на реновацию

Свою роль в увеличение интереса к реконструкции сыграли также расходы на отопление, которые долгое время оставались в Ида-Вирумаа сравнительно низкими, но теперь тоже резко выросли. "В прошлом году мы закончили частичную реновацию своего квартирного дома, и сейчас видно, что кредитные платежи реновированного дома вместе с расходами на отопление примерно такие же, как если бы мы жили в совершенно нереновированном доме и платили только за отопление", - сказал руководитель одного из нарвских квартирных товариществ Юрий Рыбаков.

Вдобавок к открывшемуся в понедельник туру идавирусцы могут еще ходатайствовать о пособии на реконструкцию квартирного жилья в рамках открывшегося в январе 2024 года тура, а в январе 2025 года откроется и третий тур ходатайств.