Сенному бизнесу земледельцев пришел конец

У хуторянина Айна Рего было на это две причины. Во-первых, люцерна, как мотыльковое растение с крепкой корневой системой, повышает плодородие почвы. Во-вторых, в Роодевялья, что под Раквере, открылся завод по обработке сена, который закупал люцерну у земледельцев и поощрял их выращивать ее.