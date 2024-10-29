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Сенному бизнесу земледельцев пришел конец

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Прошлым летом Айн Рего оптимистично надеялся еще больше увеличить площади под люцерной и тимофеевкой.
Прошлым летом Айн Рего оптимистично надеялся еще больше увеличить площади под люцерной и тимофеевкой. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В течение нескольких лет земледельцы Вирумаа выращивали люцерну и тимофеевку для завода по обработке сена в Роодевялья, что хорошо сказывалось на урожайности полей и приносило приличный дополнительный доход. Этой весной завод был закрыт, и с урожаем делать было нечего.

На хуторе Патмари первые 100 гектаров люцерны были засеяны в 2020 году.

У хуторянина Айна Рего было на это две причины. Во-первых, люцерна, как мотыльковое растение с крепкой корневой системой, повышает плодородие почвы. Во-вторых, в Роодевялья, что под Раквере, открылся завод по обработке сена, который закупал люцерну у земледельцев и поощрял их выращивать ее.

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