Начинается масштабное исследование доступности и качества питьевой воды в Ида-Вирумаа

Исследование проводит Эстонский центр исследований окружающей среды по заказу Центра инвестиций в окружающую среду (KIK). Цель этой работы - выяснить, что влияет на надежность водоснабжения жителей и предприятий северо-восточного региона. Исследование продлится два года, после чего будет организован ознакомительный семинар для всех заинтересованных.

Одной из задач ставится оценка качества питьевой воды в районах, не подключенных к системе центрального водоснабжения. Пробы воды будут взяты для анализа состояния местных источников воды. Будут проводиться анализы содержания железа, марганца, сульфатов, сульфидов, а также микробиологических показателей. При необходимости, анализируемые показатели будут изменены. Вблизи зон остаточного загрязнения будет определяться также содержание мышьяка и полициклических ароматических углеводородов.

Центр исследований окружающей среды уже проводил масштабное исследование питьевой воды в 2019 году, когда было изучено качество воды из приблизительно тысячи колодцев в малонаселенных районах Эстонии. Тогда результаты показали, что лишь в трети исследованных колодцев вода соответствовала всем стандартам качества. Основные проблемы заключались в микробиологическом загрязнении (48% случаев) и высоком содержании железа или марганца (35%).

Центр исследований окружающей среды является ведущей компанией в области экологического анализа химических показателей, выполняя все виды исследований воды, почвы и воздуха. Клиентами его Вируского отделения являются частные лица, предприятия и госучреждения из Ида- и Ляэне-Вирумаа. Организация осуществляет несколько государственных экологических мониторингов, в том числе мониторинг грунтовых вод.

В этом году в йыхвиской лаборатории Центра исследований окружающей среды расширяются возможности анализа питьевой воды, включая возможность определения микробиологических показателей прямо на месте.

Для участия в новом исследовании Центра исследований окружающей среды просят связаться с его Вируским отделением по э-почте: virumaa@klab.ee Дополнительная информация по телефону 332 4470.