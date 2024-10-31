В прошлом году общая победа на республиканском профессиональном соревновании работников по уходу досталась Алутагузескому попечительскому центру, что предоставило также возможность провести нынешнее соревнование в Ида-Вирумаа. На нем первенствовали опять же идавирусцы - работники по уходу из "Järve Südamekodu".

Республиканское профессиональное соревнование работников по уходу состоялось 24 октября в Кохтла-Ярвеском структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения. На этот раз командам пришлось состязаться в выполнении двух заданий. Задание, над которым нужно было подумать, касалось питания: участникам надо было укомплектовать из заданных продуктов полезную для здоровья пищевую тарелку.

В практическом задании следовало использовать для оказания помощи клиенту специальный подъемник. По сценарию, подопечный хотел отправиться в библиотеку, чтобы ознакомиться со свежей литературой, и его нужно было перенести с помощью подъемника из кровати в инвалидное кресло и отвезти туда.