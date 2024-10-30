Директора муниципальных учреждений много лет руководят Нарвой на высшем уровне и делят бюджеты

Министр образования и науки Кристина Каллас минувшей весной велела Нарвской городской управе заменить вскоре директоров трех муниципальных школ, если те не станут соответствовать квалификационным требованиям по знанию государственного языка или уровню образования. Каллас не могла не знать, что все трое являются депутатами Нарвского горсобрания и входят во властную фракцию, то есть при несильном упрощении понятий они - начальники над горуправой. Уволить таких школьных директоров было бы политически рискованной затеей для подконтрольных им чиновников.

Повезло, что делать этого не пришлось. Вышло так, что председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович в последний момент получила заветный диплом об образовании и подотчетная ей горуправа с удовольствием оформила Янович полноправным школьным директором. Директор Нарвской школы №6 эстонский язык все же не одолела и потому сама покинула директорский кабинет, оставшись властным депутатом горсобрания. Директору же Нарвской школы для взрослых горуправа подыскала место руководителя Дома культуры, тем более что и саму школу для взрослых государство в лице министра Каллас забрало под свое управление.

Рийгикогу намеревается снова приступить к рассмотрению поправок к Закону об организации местных самоуправлений, согласно которым среди прочего руководителям муниципальных учреждений будет запрещено участвовать в местных представительных собраниях, о чем недавно рассказала "Актуальная камера".