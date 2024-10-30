Избрание в местные собрания директоров муниципальных школ, детсадов, домов культуры и иных бюджетных учреждений считается порочной практикой, но законом допускаемой. Заседающие в депутатских креслах руководители делят сами под себя бюджеты и политически контролируют чиновников, хотя те для них же работодатели по сути. В Нарвском городском собрании пятая часть депутатов - директора бюджетных учреждений, и все они, естественно, в правящей фракции. В обиходе есть понятие "фракция директоров".
Директора муниципальных учреждений много лет руководят Нарвой на высшем уровне и делят бюджеты
Министр образования и науки Кристина Каллас минувшей весной велела Нарвской городской управе заменить вскоре директоров трех муниципальных школ, если те не станут соответствовать квалификационным требованиям по знанию государственного языка или уровню образования. Каллас не могла не знать, что все трое являются депутатами Нарвского горсобрания и входят во властную фракцию, то есть при несильном упрощении понятий они - начальники над горуправой. Уволить таких школьных директоров было бы политически рискованной затеей для подконтрольных им чиновников.
Повезло, что делать этого не пришлось. Вышло так, что председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович в последний момент получила заветный диплом об образовании и подотчетная ей горуправа с удовольствием оформила Янович полноправным школьным директором. Директор Нарвской школы №6 эстонский язык все же не одолела и потому сама покинула директорский кабинет, оставшись властным депутатом горсобрания. Директору же Нарвской школы для взрослых горуправа подыскала место руководителя Дома культуры, тем более что и саму школу для взрослых государство в лице министра Каллас забрало под свое управление.
Рийгикогу намеревается снова приступить к рассмотрению поправок к Закону об организации местных самоуправлений, согласно которым среди прочего руководителям муниципальных учреждений будет запрещено участвовать в местных представительных собраниях, о чем недавно рассказала "Актуальная камера".
По мнению министра регионального развития Пирет Хартман, передает ERR, налицо конфликт интересов: "С одной стороны, задача городского или волостного собрания заключается в том, чтобы давать четкие указания по развитию подведомственным учреждениям и следить, выполняют ли они эти указания, задача же учреждений - эти указания выполнять. А что если руководитель учреждения, будучи при этом членом местного собрания, обнаружит, что по каким-то причинам ему не нравятся эти цели или ему не нравится местный мэр или волостной старейшина, потому что, например, мэр или волостной старейшина предъявляет завышенные требования к тому или иному учреждению? Я считаю, что неразумно допускать такое в организации местной жизни", - сказала министр Хартман.
Директора госгимназий в политике приветствуются
Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар согласна, что негоже ее коллегам из муниципальных школ и иных муниципальных учреждений быть депутатами местных собраний. "Они же напрямую связаны с принимаемыми ими же решениями", - говорит Кяосаар, руководствуясь простой логикой: если ты занимаешься вопросами бюджетного финансирования, то должен быть непредвзят и не тянуть одеяло.
Такое разделение должно быть по меньшей мере до той поры, как говорит Кяосаар, покуда в Эстонии не улучшится политическая культура. "Пока же у нас наблюдается политическая бескультурность, каждый тянет на себя".
Другое дело - руководители государственных школ и гимназий, которые не зависят от бюджетов местных самоуправлений, так что могут с чистой совестью участвовать в представительных собраниях. Яркий пример - депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания и директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.
Несмотря на позитивный опыт Агура, его коллега Кяосаар говорит, что сама пока не думает баллотироваться. "Хотя, никогда не говори никогда", - она напомнила, что до следующих местных выборов еще почти год.
- Ни моя зарплата, ни финансирование государственных школ и гимназий не зависят от города, так что этического препятствия для выдвижения вообще-то нет, - высказалась Кяосаар о том, что ничто не мешает ей пойти в депутаты Нарвского горсобрания. - Но сейчас я об этом не думаю, у меня другие вызовы.
У школьного директора не остается времени на политику
Известный нарвский гид Александр Опенко минувшим летом поднялся по карьерной лестнице с должности завуча до директора Нарвской школы №6. До него этой школой руководила член городского собрания Елизавета Чертова, которая много лет не видела непреодолимых этических препятствий для совмещения депутатства с управлением бюджетным учреждением. Кабинет школьного директора она оставила с нынешнего года по личным соображениям и отчасти из-за неразрешенной языковой проблемы.
Как новый директор Нарвской шестой школы Александр Опенко уверенно заявляет, что в депутаты не пойдет, ведь руководящая работа отнимает у него все время. А еще надо продолжать проводить экскурсии и читать лекции.
- У меня много работы, я много чего для себя сейчас узнаю, - говорит Опенко, для которого идут первые месяцы в директорской должности. - Каждый день что-то новенькое.
Он уточняет и подчеркивает, что не считает бездельниками школьных директоров, заседающих в горсобрании, а просто некоторым людям может хорошо удаваться разделять роли и быть одинаково эффективными и на работе, и в политике.
- У каждого гражданина, горожанина должны быть равные с другими права, это же основа демократического общества, - говорит Опенко как учитель обществоведения, оставляя за руководителями муниципальных учреждений право одновременно и участвовать в распределении бюджетов, и политически контролировать собственных работодателей. - Если в законах есть какие-то серые зоны, тогда стоит их продумать и проработать на государственном уровне, чтобы конфликтов интересов больше не оставалось. Это вопрос не уровня самоуправления или одного конкретного учебного заведения, - уверен он.
JOKK - юридически все корректно
С Александром Опенко в общем согласна директор Нарвского Дома детского творчества и член городского собрания Виктория Лутус. За свою долгую карьеру она побывала и членом городской управы, то есть работодателем для многих муниципальных директоров, и депутатом горсобрания, перед которым отчитываются члены горуправы, и вот теперь она еще и директор муниципального образовательного учреждения, подотчетный как горуправе, так и политикам в горсобрании, то есть сама себе отчасти.
С высоты столь разностороннего опыта Лутус сейчас затрудняется дать оценку тому, этично ли совмещать и перемешивать принципиально разные роли члена местного собрания и руководителя бюджетного учреждения. Ясно же, что требования антикоррупционного законодательства соблюдаются и изредка приходится воздерживаться от голосования, так что в целом все как бы JOKK.
- Принятие и изменение законов находится в компетенции Рийгикогу, который избирается народом Эстонии, поэтому каким будет принят или изменен закон, таким я буду его исполнять, - комментирует Лутус поднятую тему. - Чем быстрее наступит ясность в этом вопросе, тем проще и понятнее будет всем, я думаю.
Создается серьезный конфликт интересов
Член Нарвского горсобрания, председатель оппозиционной фракции "Respekt" Яна КОНДРАШОВА:
- Совмещение должности директора школы или руководителя другого муниципального учреждения с депутатской деятельностью создает серьезный конфликт интересов. Во-первых, это может привести к ситуации, когда такие руководители оказываются в положении, где они контролируют как свои собственные учреждения, так и распределение ресурсов самоуправления и бюджетов, включая те, которые касаются их же организаций. Это ставит под угрозу прозрачность и справедливость распределения и создает почву для злоупотребления властью. Достаточно взглянуть на поправки правящей в Нарве фракции к дополнительному или основному городскому бюджету: больше средств выделяется зачастую на конкретные учреждения. В неравном положении находятся директора школ и детсадов, например, по части назначения доплат.
Отдельный аспект - внутренний контроль: по сути "контролерами" управы являются ей же подчиненные руководители учреждений. Такой практике следует положить конец, а директорам - сосредоточиться на руководстве своими учреждениями.