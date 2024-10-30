Эдуард Одинец: "Ненормальна ситуация, когда директор школы решает, кто будет мэром"

- Мы ждем, когда эти поправки будут направлены в Рийгикогу, то есть официально этого законопроекта пока нет. Он был в Рийгикогу прошлого созыва, но принять его не успели, поэтому он выпал из производства.

- Речь идет о множестве поправок, а не только по этой теме?

- Там очень много самых разных поправок, над чем много лет работала специальная экспертная группа. Поправки обусловлены практикой повседневной жизни в местных самоуправлениях, их обращениями в министерства, а также судебной практикой.

- Какие у этого политические перспективы в Рийгикогу?

- Сначала нужно увидеть перспективы в правительстве. Я так понимаю, не все партнеры по коалиции приветствуют все идеи. И даже если правительство конкретно это интересующее вас изменение уберет из проекта, то потом в парламенте его можно будет попробовать обратно вписать. Я лично очень поддерживаю эту идею и считаю, что это можно было сделать давно. Да и другие изменения есть полезные. Как человек, который уже 28 лет депутат и ежедневно занят в местном самоуправлении, я вижу, что планируются разумные изменения и уточнения.

- Есть мнение, что имеются и плюсы в том, что директора муниципальных учреждений могут быть членами местных собраний. Они компетентные люди и тоже имеют гражданские права.

- Да, но тем не менее у нас должно быть разделение властей. Ненормальна ситуация, когда директор школы решает, кто будет мэром, вице-мэром или волостным старейшиной, то есть его, директора, работодателем. Если директору не понравится его работодатель, тогда он сейчас вполне может объединиться с коллегами и снять того с должности, объявив недоверие. Ни в какой другой организации или на предприятии мы не можем такого представить себе, но именно так работают наши местные самоуправления: директора волостных или городских учреждений создают единый фронт против старейшины или мэра, что довольно частое явление в эстонской политике. Или, наоборот, местная исполнительная власть боится предпринять какие-то шаги, которые окажутся непопулярными среди депутатов-руководителей учреждений, и это остается несделанным. Все это совершенно ненормально.

По той же самой причине у нас в Эстонии министры или главы департаментов не являются членами Рийгикогу: депутат парламента по закону не может находиться ни в какой должности, относящейся к исполнительной власти. Парламент контролирует работу исполнительной власти, а сами себя они контролировать не должны. Так же должно быть и на местном уровне.

- У этих поправок есть шанс успеть вступить в силу до октября следующего года, когда в Эстонии пройдут следующие местные выборы?

- Я очень надеюсь. Направление на это взяло Министерство регионального развития, а парламент готов работать над законопроектом быстро.