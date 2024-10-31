Оппозиционные депутаты в городском собрании Кохтла-Ярве в этот четверг в третий раз в этом году внесли вотум недоверия мэру Хенри Казело.
Оппозиция вынесла очередной вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве
На этот раз депутаты от оппозиции хотят отстранить от должности социал-демократа Хенри Казело за то, что он без проведения конкурса нанял на должность руководителя проекта по организации городской сети школ члена городского собрания центристку Рийну Иванову.
Центристская партия и социал-демократы находятся у власти в совете Кохтла-Ярве и имеют в нем незначительное большинство. Командное соглашение позволяет Ивановой продолжать свою деятельность в качестве муниципального политика и в совете.
В вотуме недоверия указано, что договор подряда по сути является договором оказания услуг, поэтому заключение договора с Рийной Ивановой представляет собой по сути аутсорсинг услуги.
Поскольку мэр Хенри Казело заявил, что работа Ивановой должна продлиться до 2029 года, когда будут построены новые школьные здания в Кохтла-Ярве, а ежемесячная плата Ивановой как руководителя проекта составляет порядка 3000 евро, общая стоимость этого контракта составляет, по оценкам депутатов от оппозиции, не менее 180 000 евро. Согласно Закону о государственных закупках предел простой закупки составляет 30 000 евро.
Стоимость услуги на сумму 180 тысяч евро требует проведения открытого тендера, по мнению инициаторов вотума.
В вотуме недоверия указано, что законом предусмотрена уголовную ответственность за заключение договора о закупках без проведения процедуры государственных закупок. "В данном случае все предпосылки есть", - говорится в сообщении.
"Северное Побережье" уже писало, что городская управа Кохтла-Ярве наняла члена совета от центральной партии Рийну Иванову на должность руководителя проекта по организации школьной сети с целью организовать в ближайшие пять лет строительство новых школьных зданий и снос старых.
Хенри Казело заявил, что конкуренции на эту должность не было, но Иванова была лучшей в недавнем конкурсе на главу службы развития города. Потом правительство города передумало и отказалось от найма руководителя службы развития, а вместо этого решило заключить с Ивановой договор и принять ее на работу в качестве специалиста по организации школьной сети.
В объявлении о конкурсе городское правительство пообещало руководителю службы развития брутто-зарплату в размере 3000 евро. Иванова также будет получать зарплату такого же размера, как и руководитель проекта сети школ.
По словам Хенри Казело, в ходе конкурса на должность руководителя службы развития городские власти пришли к выводу, что такой сотрудник не обязательно нужен.
- Самое важное для нас - это то, чтобы мы реализовали евро и государственные деньги и чтобы новые школьные здания были готовы вовремя, - сказал он.
Мэр сообщил, что с Ивановой заключен договор управления до момента строительства новых школьных зданий, то есть, вероятно, до 2029 года. Он не исключил, что если в будущем структура правительства города изменится, Иванова также станет чиновником городской власти. "Такого места в структуре на данный момент у нас не было, но работу нужно было начинать немедленно", - отметил он.
Оппозиция уже пыталась выразить вотум недоверия мэру в апреле и сентябре этого года, но оба раза это не удавалось, поскольку 14 депутатов в 25-местном совете были против.
Перед сентябрьским голосованием Касело заявил депутатам от оппозиции, что их постоянное политическое бахвальство, игра с недоверием, стигматизация повышения зарплат не облегчат поиск новых сотрудников, даже наоборот.