Оппозиция вынесла очередной вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве

Хенри Казело заявил, что конкуренции на эту должность не было, но Иванова была лучшей в недавнем конкурсе на главу службы развития города. Потом правительство города передумало и отказалось от найма руководителя службы развития, а вместо этого решило заключить с Ивановой договор и принять ее на работу в качестве специалиста по организации школьной сети.

В объявлении о конкурсе городское правительство пообещало руководителю службы развития брутто-зарплату в размере 3000 евро. Иванова также будет получать зарплату такого же размера, как и руководитель проекта сети школ.

По словам Хенри Казело, в ходе конкурса на должность руководителя службы развития городские власти пришли к выводу, что такой сотрудник не обязательно нужен.

- Самое важное для нас - это то, чтобы мы реализовали евро и государственные деньги и чтобы новые школьные здания были готовы вовремя, - сказал он.

Мэр сообщил, что с Ивановой заключен договор управления до момента строительства новых школьных зданий, то есть, вероятно, до 2029 года. Он не исключил, что если в будущем структура правительства города изменится, Иванова также станет чиновником городской власти. "Такого места в структуре на данный момент у нас не было, но работу нужно было начинать немедленно", - отметил он.

Оппозиция уже пыталась выразить вотум недоверия мэру в апреле и сентябре этого года, но оба раза это не удавалось, поскольку 14 депутатов в 25-местном совете были против.

Перед сентябрьским голосованием Касело заявил депутатам от оппозиции, что их постоянное политическое бахвальство, игра с недоверием, стигматизация повышения зарплат не облегчат поиск новых сотрудников, даже наоборот.