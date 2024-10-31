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Силламяэские власти протестуют против закрытия представительства кассы по безработице

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Руководитель Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел шесть лет назад в Силламяэском представительстве.
Руководитель Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел шесть лет назад в Силламяэском представительстве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Силламяэские власти не считают обоснованным и правильным закрытие Силламяэского представительства кассы по безработице и желают, чтобы касса по безработице пересмотрела это решение.

Силламяэские горуправление и горсобрание в отправленном руководителю кассы по безработице, министру экономики и министру регионального развития обращении предлагают провести переговоры для продолжения оказания услуг рынка труда.

Касса по безработице сообщила на прошлой неделе, что для экономии расходов закрывает в Ида-Вирумаа свои представительства в Кивиыли и Силламяэ.

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