Силламяэские власти протестуют против закрытия представительства кассы по безработице

Силламяэские горуправление и горсобрание в отправленном руководителю кассы по безработице, министру экономики и министру регионального развития обращении предлагают провести переговоры для продолжения оказания услуг рынка труда.

Касса по безработице сообщила на прошлой неделе, что для экономии расходов закрывает в Ида-Вирумаа свои представительства в Кивиыли и Силламяэ.