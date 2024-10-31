Силламяэские власти не считают обоснованным и правильным закрытие Силламяэского представительства кассы по безработице и желают, чтобы касса по безработице пересмотрела это решение.
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Силламяэские власти протестуют против закрытия представительства кассы по безработице
Силламяэские горуправление и горсобрание в отправленном руководителю кассы по безработице, министру экономики и министру регионального развития обращении предлагают провести переговоры для продолжения оказания услуг рынка труда.
Касса по безработице сообщила на прошлой неделе, что для экономии расходов закрывает в Ида-Вирумаа свои представительства в Кивиыли и Силламяэ.