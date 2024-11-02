Почему вы выбрали Теэле Эскор лучшим молодым хуторянином?

Kerli Ats. Фото: Eesti Talupidajate Keskliit

Входившая в оценочную комиссию член правления Центрального союза хуторян Эстонии Керли АТС:

- В пользу Теэле говорил тот факт, что она, будучи очень молодой, решила связать себя с сельским хозяйством: она взяла на себя управление хутором своего отца и построила новый роботизированный хлев, учится на ветеринара, а также принимает активное участие в сельскохозяйственной деятельности, являясь активным членом правления молодых хуторян.

Поскольку в сельском хозяйстве Эстонии сейчас происходит серьезная смена поколений и молодые хуторяне очень востребованы, выдающейся можно считать также деятельность Теэле как заступника этого сектора, ведь она мотивирует молодых людей приобщаться к сельскому хозяйству.

На конкурс молодых хуторян было представлено четыре кандидата, из них путем предварительного оценивания мы отобрали для финального тура двоих и посетили их.

Конкурировавший с Теэле Андри Рего с хутора Патмари в Ида-Вирумаа также был очень сильным кандидатом. Он полностью посвятил себя сельскому хозяйству, видит в нем перспективу. Точно так же он взял на себя очень четкую роль на семейной хуторе, и бизнес, которым он управляет вместе с семьей, очень успешен.

В контексте Европейского союза молодые хуторяне Эстонии весьма заметные и успешные. У нас больше молодых руководителей, чем в любой другой стране, и они своим примером вдохновляют других на работу в этой сфере. И молодых людей становится все больше, будь то семейные хутора или начинающие с нуля. В молочном животноводстве, зерноводстве, картофелеводстве и овощеводстве последних, правда, меньше, поскольку эти сферы требуют больших первоначальных вложений, а также доступа к большему количеству земли, а вот в садоводстве начинать проще - уже потому, что земли нужно меньше.