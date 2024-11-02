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Оппозиция инициировала вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве в связи с приемом на работу депутата горсобрания

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Мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело уже в третий раз в этом году приходится отражать попытку отстранить его от должности. В двух предыдущих случаях большинство депутатов горсобрания поддержали его, и он остался на своем посту.
Мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело уже в третий раз в этом году приходится отражать попытку отстранить его от должности. В двух предыдущих случаях большинство депутатов горсобрания поддержали его, и он остался на своем посту. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В этот четверг депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания в третий раз за год подали вотум недоверия мэру Хенри Казело.

На этот раз оппозиция горсобрания хочет отстранить социал-демократа Хенри Казело от должности за то, что на прошлой неделе он без конкурса и по договору поручения принял на должность проектного руководителя по упорядочению городской школьной сети члена горсобрания центристку Рийну Иванову.

Центристская партия и социал-демократы находятся у власти в Кохтла-Ярвеском горсобрании и имеют в нем незначительное большинство. Договор поручения позволяет Ивановой продолжать свою деятельность в качестве муниципального политика также в горсобрании.

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