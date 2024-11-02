Оппозиция инициировала вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве в связи с приемом на работу депутата горсобрания

Мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело уже в третий раз в этом году приходится отражать попытку отстранить его от должности. В двух предыдущих случаях большинство депутатов горсобрания поддержали его, и он остался на своем посту.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik