Политики пытаются обуздать резкое подорожание центрального отопления в Нарве

Если на протяжении десятилетий Нарва была городом с самым дешевым центральным отоплением в Эстонии, то в результате зеленых реформ центральное отопление здесь подорожает в несколько раз и нарвитянам придется платить за тепло больше, чем жителям любого другого крупного города Эстонии.