Политики ломают головы над тем, как усмирить настигающее город Нарву внезапное повышение цены центрального отопления, вызванное остановкой Балтийской теплоэлектростанции по причине дорогих углеродных квот.
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Политики пытаются обуздать резкое подорожание центрального отопления в Нарве
Если на протяжении десятилетий Нарва была городом с самым дешевым центральным отоплением в Эстонии, то в результате зеленых реформ центральное отопление здесь подорожает в несколько раз и нарвитянам придется платить за тепло больше, чем жителям любого другого крупного города Эстонии.