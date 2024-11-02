Сб, 2.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Политики пытаются обуздать резкое подорожание центрального отопления в Нарве

Copy
Если бы Балтийская электростанция работала, то цена центрального отопления в Нарве была бы соизмерима с ценой отопления в других крупнейших городах, но когда станция стоит, цена становится почти наполовину выше.
Если бы Балтийская электростанция работала, то цена центрального отопления в Нарве была бы соизмерима с ценой отопления в других крупнейших городах, но когда станция стоит, цена становится почти наполовину выше. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Политики ломают головы над тем, как усмирить настигающее город Нарву внезапное повышение цены центрального отопления, вызванное остановкой Балтийской теплоэлектростанции по причине дорогих углеродных квот.

Если на протяжении десятилетий Нарва была городом с самым дешевым центральным отоплением в Эстонии, то в результате зеленых реформ центральное отопление здесь подорожает в несколько раз и нарвитянам придется платить за тепло больше, чем жителям любого другого крупного города Эстонии.

Этой зимой высокую цену не применят

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх