Отопление в Нарве подорожает на 48 процентов с декабря, а нового поставщика тепла начнут искать уже сейчас

О запуске предстоящей зимой старой сланцевой станции заговорили как о спасении Нарвы и нарвитян от очередного скачка теплотарифа. Правда, 11-й энергоблок может проработать только месяца три, после чего ему понадобится плановый капитальный ремонт.

В АО "Enefit Power" говорят, что решения о запуске 11-го энергоблока пока нет, учитывая что это может повлечь убытки для предприятия, которые кто-то должен будет покрыть. Вдобавок, работа в убыток противоречит коммерческому принципу.

Пока блок не запущен, в силу с декабря вступят новые цены на тепло, согласованные производителем и сетевым предприятием с Департаментом конкуренции.

Нужно искать новых поставщиков тепла для Нарвы

Департамент конкуренции выдал "Narva Soojusvõrk" предписание с требованием опубликовать не позднее 7 ноября уведомление о намерении заключить договоры о закупке теплоэнергии. Сетевое предприятие будет обязано объявить тендер, так как минувшим летом стало понятно, что компания "Enefit Power" не может производить тепло с разумными затратами.

"Narva Soojusvõrk" вообще-то должно было опубликовать такое уведомление еще до октября, однако публикация задержалась. Сетевое предприятие отказалось от первой версии уведомления, предусматривающей заключение договоров на всю необходимую базовую мощность в объеме 80 мегаватт, а вместо этого предположило, что на начальном этапе для системы централизованного теплоснабжения Нарвы достаточно мощности в объеме 27,5 мегаватт. Теперь Департамент конкуренции буквально обязал требовать от альтернативных поставщиков тепла обеспечение мощности не менее 80 мегаватт.

В Департаменте конкуренции сочли, что намерение "Narva Soojusvõrk" дать к 2029 году доступ к сети дополнительных мощностей в объеме до 27,5 мегаватт не обеспечит необходимый объем производства тепла, который позволил бы в разумные сроки перейти на более экономичное и доступное для нарвских потребителей решение по теплоснабжению.