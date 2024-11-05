Сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", дающее отопление и горячую воду в нарвские дома, объявило о высоком скачке теплотарифа, начиная уже с декабря. Это прямое следствие того, что Департамент конкуренции официально разрешил энергопроизводителю повысить свою цену на теплоэнергию, о чем сообщалось на прошлой неделе.
Отопление в Нарве подорожает на 48 процентов с декабря, а нового поставщика тепла начнут искать уже сейчас
Как объявило АО "Narva Soojusvõrk" сотням своих клиентов и десяткам тысяч потребителей в приграничном городе, с 1 декабря предельно разрешенная стоимость теплоэнергии повысится с нынешних 90 до 133 евро за мегаватт-час (цены приведены вместе с налогом с оборота.)
Таким образом, скачок теплотарифа составит 48 процентов.
Напомним, во второй половине 2023 года АО "Narva Soojusvõrk" ошарашило нарвитян новостью о 84-процентном повышении теплотарифа, что город уже тогда перенес очень тяжело.
Предприятие "Narva Soojusvõrk" нынче объявило о новом повышении предельно разрешенной цены в связи с тем, что Департамент конкуренции на прошлой неделе одобрил ходатайство от компании "Enefit Power", разрешив той повысить цену на производимую теплоэнергию на 51 процент. Получив это известие сетевое предприятие немедленно заявило о неизбежном повышении своего теплотарифа для конечного потребителя. Департамент конкуренции согласовал это буквально в течение дня, благодаря чему "Narva Soojusvõrk" успело опубликовать соответствующее извещение на своем веб-сайте 1 ноября, и это позволяет ввести в силу новый тариф уже с декабря.
Компании "Enefit Power" и "Narva Soojusvõrk" обе входят в госконцерн "Eesti Energia".
Представитель Департамента конкуренции, эстонские политики и сами энергетики уже говорили, что цена на поставляемую компанией "Enefit Power" теплоэнергию не повысится, если тепло будут вырабатывать совместно с электричеством на 11-м энергоблоке Балтийской электростанции "Eesti Energia" под Нарвой. Этот старый энергоблок, котел которого топят сланцем и древесной щепой, считается неконкурентоспособным на открытом рынке электроэнергии, поэтому весной он был законсервирован, но теперь расконсервирован до готовности к запуску. Когда он стоит холодным, тепло для Нарвы Балтийская электростанция вырабатывает из природного газа на специально построенной котельной, что становится дороже и требует повышения цены производителя.
О запуске предстоящей зимой старой сланцевой станции заговорили как о спасении Нарвы и нарвитян от очередного скачка теплотарифа. Правда, 11-й энергоблок может проработать только месяца три, после чего ему понадобится плановый капитальный ремонт.
В АО "Enefit Power" говорят, что решения о запуске 11-го энергоблока пока нет, учитывая что это может повлечь убытки для предприятия, которые кто-то должен будет покрыть. Вдобавок, работа в убыток противоречит коммерческому принципу.
Пока блок не запущен, в силу с декабря вступят новые цены на тепло, согласованные производителем и сетевым предприятием с Департаментом конкуренции.
Нужно искать новых поставщиков тепла для Нарвы
Департамент конкуренции выдал "Narva Soojusvõrk" предписание с требованием опубликовать не позднее 7 ноября уведомление о намерении заключить договоры о закупке теплоэнергии. Сетевое предприятие будет обязано объявить тендер, так как минувшим летом стало понятно, что компания "Enefit Power" не может производить тепло с разумными затратами.
"Narva Soojusvõrk" вообще-то должно было опубликовать такое уведомление еще до октября, однако публикация задержалась. Сетевое предприятие отказалось от первой версии уведомления, предусматривающей заключение договоров на всю необходимую базовую мощность в объеме 80 мегаватт, а вместо этого предположило, что на начальном этапе для системы централизованного теплоснабжения Нарвы достаточно мощности в объеме 27,5 мегаватт. Теперь Департамент конкуренции буквально обязал требовать от альтернативных поставщиков тепла обеспечение мощности не менее 80 мегаватт.
В Департаменте конкуренции сочли, что намерение "Narva Soojusvõrk" дать к 2029 году доступ к сети дополнительных мощностей в объеме до 27,5 мегаватт не обеспечит необходимый объем производства тепла, который позволил бы в разумные сроки перейти на более экономичное и доступное для нарвских потребителей решение по теплоснабжению.