Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 14 по 21 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.11-21.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 14 ноября
* В хоровом отделении Нарвской музыкальной школы в 17.30 - концерт аккордеонной музыки, посвященный Дню отца.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - документальный спектакль "ÜKE ehk ühiskondlikult kahjulik element" / "Социально вредный элемент". Билет - 20,60-26,60 евро.
Пятница, 15 ноября
* В Тойласком общественном доме в 18.30 - салонный вечер: "Üdi ja Viiding. Heli- ja kõnemaastikud (vol.2)", спектакль театра "Nullteatеr", посвященный 75-летию поэта, актера и режиссера Юхана Вийдинга. На сцене - Куду (слова, тибетские колокольчики, поющая чаша) и Мартийни (электронные инструменты). Билет - 7-10 евро. Информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
Суббота, 16 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: день любопытства. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости в 12.00 - презентация календаря и фотовыставки. Выступят народные музыканты Алутагузе. Бесплатно. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
* В Ийзакуском народном доме в 14.00 - концерт, посвященный 35-летию Ийзакуской школы искусств.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт, посвященный 30-летию Ахтмеской школы искусств. Выступают ученики, учителя и выпускники музыкального отделения. В вестибюле на первом этаже состоится выставка художественного отделения. Вход свободный.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Flow Rea": Mathei Florea (рояль, клавишные), Йоозеп Таалумаа (бас-гитара, клавишные), Дмитрий Николаевский (барабаны). Группа, сочетающая хип-хоп, соул и джаз. Билет - 8-10 евро.
Воскресенье, 17 ноября
* В Пагариском общественном доме в 11.00 - "Ma ei mängi sinuga", спектакль детского театра "Rõõmulill". Бесплатно.
* В Кийкласком общественном доме в 13.00 - "August ja Julia ehk Meil teater sündis kiikudes", кукольный спектакль общинного театра Кийкла. История, придуманная общиной Кийкла совместно с Урмасом Леннуком, действие которой происходит на мызе Кийкла в 18-м веке. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XIX фольклорный праздник "Яурам": веселая музыка, выступление групп народного танца, гость программы - "Rõõmusbänd". Вход свободный.
* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 - воскресный день гармошки. В гостях - музыканты Кристи Кооль и Янне Мянгли.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 17.00 - концерт музыкантов республики. Билет - 10-20 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт, посвященный 30-летию Нарвского симфонического оркестра. Билет - 8 и 10 евро.
Понедельник, 18 ноября
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - танцевальная постановка "Soledad". Билет - 13 и 18 евро.
Вторник, 19 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Безымянная звезда", спектакль Русского театра. Синхронный перевод на эстонский язык. Билет - 10,50-25 евро.
Четверг, 21 ноября
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Luule ja harfi ühtesulamine" / "Слияние поэзии и арфы". Стихи читает Хейли Конса, на арфе играет Каарин Аамер. Вход свободный. Открыто кафе.
СПОРТ
Пятница, 15 ноября
* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".
* В спортхолле Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Toila".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" - "BC Karjama" (Йыхви).
Суббота, 16 ноября
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - этап серийного соревнования по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 11.00 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - "Jõhvi gümnaasium".
* В Нарвском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Panter" / ХК "Tornaado" (Таллинн).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 18.00 - вечер бокса.
Воскресенье, 17 ноября
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Sillamäe Silla FC II".
РАЗНОЕ
Четверг, 14 ноября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Отметим День любопытства. Беседа за кофейным столом; стоимость участия - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
* В Тойла в конференц-зале спа-отеля "Toila" в 17.30 - инфодень о мужском здоровье. Бесплатно.
Суббота, 16 ноября
* В атриуме Синимяэской библиотеки в 16.00 - праздник урожая. Танцы под музыку группы "Dolores", вечер ведет Тоомас Ныммисте. В программе танцы и игры. Билет - 5 евро. Бронирование: тел. 5871 0230, Екатерина, или на месте в Синимяэской библиотеке (вт.-пт. - 15.00-18.00, сб. - 10.00-14.00).
Воскресенье, 17 ноября
* В клубе "Ахтме" - "Perepäev": 13.00 - интерактивная сказка, 14.00 - концертно-игровая программа. На протяжении всего праздника - рабочие комнаты и мастер-классы. Вход - 10 евро, пенсионеры и дети до 3-х лет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, 5668 4792.
Среда, 20 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Кармо Каськ рассказывает о жизни и культуре Ирака и Курдистана. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В поселке Таммику в Шахтерском доме в 18.00 - новый сезон домашнего университета: в гостях - легендарный турист и альпинист Хельме Суук, первый "снежный барс" Эстонии. Стоимость участия - 5 евро (включает кофе и пирожное). Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.
Четверг, 21 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
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