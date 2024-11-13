МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.11-21.11 Куда пойти в будни и на выходных

* В Кийкласком общественном доме в 13.00 - "August ja Julia ehk Meil teater sündis kiikudes", кукольный спектакль общинного театра Кийкла. История, придуманная общиной Кийкла совместно с Урмасом Леннуком, действие которой происходит на мызе Кийкла в 18-м веке. Вход свободный.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XIX фольклорный праздник "Яурам": веселая музыка, выступление групп народного танца, гость программы - "Rõõmusbänd". Вход свободный.

Янне Мянгли и Кристи Кооль. Фото: suitsjakool.ee

* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 - воскресный день гармошки. В гостях - музыканты Кристи Кооль и Янне Мянгли.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 17.00 - концерт музыкантов республики. Билет - 10-20 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт, посвященный 30-летию Нарвского симфонического оркестра. Билет - 8 и 10 евро.

Понедельник, 18 ноября

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - танцевальная постановка "Soledad". Билет - 13 и 18 евро.

Вторник, 19 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Безымянная звезда", спектакль Русского театра. Синхронный перевод на эстонский язык. Билет - 10,50-25 евро.

Четверг, 21 ноября

Каарин Аамер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Luule ja harfi ühtesulamine" / "Слияние поэзии и арфы". Стихи читает Хейли Конса, на арфе играет Каарин Аамер. Вход свободный. Открыто кафе.

СПОРТ

Пятница, 15 ноября

* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".

* В спортхолле Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Toila".