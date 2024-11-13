Эрик Гамзеев: Обязательство по жесткой экономии создало хороший предлог для закрытия госучреждений за пределами столицы

Немного новостей по этому поводу только из Ида-Вирумаа за последний месяц. Касса по безработице закрывает свои отделения в Кивиыли и Силламяэ, Департамент социального страхования - в Кохтла-Ярве. Департамент здоровья в том же городе сворачивает деятельность лаборатории общественного здравоохранения, поэтому анализ проб будет проводиться в Таллинне. Министерство юстиции хочет закрыть Йыхвиский дом суда, представительное здание которого было построено чуть больше десяти лет назад.

Аналогичные новости поступают из большинства уездов. В то же время в столичных офисах министерств и государственных учреждений планируется сократить лишь небольшое количество рабочих мест.

Если каждый седьмой безработный Эстонии проживает в Ида-Вирумаа и существенного снижения их числа пока не предвидится, то присутствие кассы по безработице в уезде должно увеличиваться, а не уменьшаться. Если в Таллинне один из самых низких уровней безработицы в стране, то почему главный офис кассы безработицы с сотнями чиновников вообще должен находиться в столице? Наиболее подходящим местом для него был бы Ида-Вирумаа, поскольку именно здесь сфера деятельности учреждения наиболее широка.