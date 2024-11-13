Многие государственные учреждения используют необходимость сокращения расходов как удобную возможность закрыть учреждения, расположенные за пределами Таллинна, или существенно сократить их деятельность.
Эрик Гамзеев: Обязательство по жесткой экономии создало хороший предлог для закрытия госучреждений за пределами столицы
Немного новостей по этому поводу только из Ида-Вирумаа за последний месяц. Касса по безработице закрывает свои отделения в Кивиыли и Силламяэ, Департамент социального страхования - в Кохтла-Ярве. Департамент здоровья в том же городе сворачивает деятельность лаборатории общественного здравоохранения, поэтому анализ проб будет проводиться в Таллинне. Министерство юстиции хочет закрыть Йыхвиский дом суда, представительное здание которого было построено чуть больше десяти лет назад.
Аналогичные новости поступают из большинства уездов. В то же время в столичных офисах министерств и государственных учреждений планируется сократить лишь небольшое количество рабочих мест.
Если каждый седьмой безработный Эстонии проживает в Ида-Вирумаа и существенного снижения их числа пока не предвидится, то присутствие кассы по безработице в уезде должно увеличиваться, а не уменьшаться. Если в Таллинне один из самых низких уровней безработицы в стране, то почему главный офис кассы безработицы с сотнями чиновников вообще должен находиться в столице? Наиболее подходящим местом для него был бы Ида-Вирумаа, поскольку именно здесь сфера деятельности учреждения наиболее широка.
Если бы руководство кассы по безработице жило и работало в Ида-Вирумаа, оно знало бы местные проблемы лучше, чем оставаясь в столичном офисном здании, где многие чиновники никогда не контактируют ни с одним безработным. Стоит также критически оценить, так ли уж необходимы в таком количестве аналитики, методисты, юристы, пресс-секретари, эксперты по зеленому устойчивому развитию и различные другие специалисты. Глядишь, в самом центральном офисе возможностей для сокращения окажется значительно больше, чем, так сказать, на местах, где и проживает большинство безработных.
По-человечески понятно, что в головном офисе госучреждений легче принимать решения о закрытии и сокращении тех подразделений, которые расположены далеко от столицы. Эмоциональная связь с этими сотрудниками слабее, чем с теми, с кем ежедневная работа выполняется в одном здании. Если министерства будут только указывать подведомственным учреждениям, в объеме каких сумм нужно сократить расходы, а решения будут приниматься ими по собственному усмотрению, то топор сокращений будет бить именно по более отдаленным регионам.
Однако чем больше принятие решений сосредоточено в столице, тем слабее неизбежно становится связь между теми, кто принимает решения, и реальной жизнью и людьми этого региона. Именно поэтому в стенах министерств постоянно рождаются новые документы, которые также ограничивают развитие местной жизни. Наглядным примером является волость Алутагузе, где, с одной стороны, экономическая деятельность ограничена желанием Министерства климата расширить национальный парк, а с другой стороны существуют ограничения, установленные Министерством обороны.
Тот факт, что общественный транспорт в Таллинне бесплатный, а в других местах нет, уже стал самоочевидной нормой.
Сокращение рабочих мест в государственном секторе в регионах приведет и к потере других рабочих мест. Если сокращаемые государственные служащие переедут в Таллинн, то в какой-то момент на местах останутся без работы их парикмахеры, продавцы магазинов или учителя детей. Заброшенные здания превратятся в "замки с привидениями", для сноса которых однажды, возможно, придется запросить поддержку центральной власти.
Результаты региональной политики на данный момент достаточно красноречиво отражают показатели относительной бедности в уездах Эстонии, опубликованные недавно Департаментом статистики. Самые высокие показатели - в Вирумаа и юго-восточной Эстонии. Хуже всего то, что доля людей, живущих в бедности, в этих регионах, в отличие от Харьюмаа, не уменьшается, а увеличивается.
Министр регионального развития Пирет Хартман сказала "Северному побережью", что заняла этот пост летом, чтобы уменьшить неравенство между сельскими районами и столицей. Но пока что другие члены правительства, похоже, не очень серьезно относятся к ее мнению.
"Бравые политики взяли на себя обязательства относительно того, в каком году со сланцем должно быть покончено. Было бы еще лучше, если бы они одновременно взяли на себя обязательство, с какого года в регионе начнется расцвет новой экономики".Эрик Гамзеев, главный редактор
Скорее, складывается впечатление, что разные правительства ввели должность министра регионального развития в кабинет министров, чтобы продемонстрировать, что региональными вопросами якобы занимаются. Но при таком отношении и надеяться можно лишь на иллюзорные результаты.
Политики часто говорят об Ида-Вирумаа, что этому региону сейчас не на что жаловаться, поскольку он получил особый подарок под названием "фонд справедливого перехода". Это также стало одной из причин, по которой в бюджете следующего года Ида-Вируская региональная программа будет сокращена больше, чем другие местные программы.
При поддержке фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа можно сделать много полезного. Но не стоит забывать, что это может лишь частично залечить социально-экономические раны, нанесенные политическим и идеологическим рвением по сворачиванию сланцевой промышленности, которая раньше была основным сектором экономики этого региона.
Бравые политики взяли на себя обязательства относительно того, в каком году со сланцем должно быть покончено. Было бы еще лучше, если бы они одновременно взяли на себя обязательство, с какого года в регионе начнется расцвет новой экономики. Вторая половина этого уравнения до сих пор не решена.
Чтобы уменьшить экологический след Ида-Вирумаа, ему, если использовать медицинскую терминологию, ампутировали одну ступню. И теперь фонд справедливого перехода предлагает уезду поддержку на приобретение протезов стопы.
В программе Партии реформ, партии премьер-министра, на последних выборах в Рийгикогу говорилось, что "развитие Эстонии должно быть сбалансированным и охватывать все регионы". Об этом необходимо постоянно напоминать. Уже сейчас появляются планы по изменению избирательных округов и мандатов к выборам в Рийгикогу. Если в будущем более половины членов парламента будут избираться от Таллинна и его окрестностей, то исчезнет также последний спортивный интерес заниматься региональной политикой.