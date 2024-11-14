Нарвский симфонический оркестр отпразднует свой юбилей большим концертом

Юбилейный концерт Нарвского симфонического оркестра начнется 17 ноября в 17.00 на сцене Нарвского Дома культуры "Ругодив", который стал с этого года постоянным домом для признанного творческого коллектива.

В ансамбле с оркестром выступят поочередно Аннабель Сооде (сопрано), Кирилл Огородников (гитара), Хумай Гаджизаде (альт), Ренатс Ванагс (аккордеон), Мария Элонен (флейта), Керит Ильвес (кларнет), а контрабасист оркестра Денис Коцаренко предстанет в неожиданном амплуа, солируя на экзотической музыкальной пиле.

Прозвучат произведения Глинки, Моцарта, Верди, Пуччини, Сен-Санса, Пьяццоллы, Легара и других композиторов.

- Мы предложим слушателям программу, представляющую наш коллектив в его творческом многообразии. Полюбившиеся и новые сочинения, впечатляющие контрасты стилей и жанров подарят публике незабываемый вечер, - обещает бессменный руководитель и дирижер оркестра Анатолий Щура.

Симфонический оркестр был создан по инициативе Анатолия Щуры весной 1994 года на основе камерного ансамбля педагогов и выпускников Нарвской музыкальной школы. Первое большое представление сыгравшегося коллектива публике состоялось 20 ноября того же года в Нарвском замке.

- Был не просто аншлаг, а заполненный до отказа зал. Собралась городская интеллигенция, которая с самым теплым сердцем принимала это новое явление. Мне казалось, в глазах слушателей горело желание иметь в собственном городе островок профессиональной музыкальной культуры, - вспоминает тот день Щура.

В феврале 1998 года решением Нарвского городского собрания коллектив получил статус городского симфонического оркестра.