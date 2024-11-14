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Нарвский симфонический оркестр отпразднует свой юбилей большим концертом

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Нарвский симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Щуры.
Нарвский симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Щуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвский симфонический оркестр, впервые выступивший перед публикой в ноябре 1994 года, нынче отметит свое 30-летие. По этому праздничному поводу нынче с оркестром выступят несколько выдающихся солистов, в том числе из-за рубежа.

Юбилейный концерт Нарвского симфонического оркестра начнется 17 ноября в 17.00 на сцене Нарвского Дома культуры "Ругодив", который стал с этого года постоянным домом для признанного творческого коллектива.

В ансамбле с оркестром выступят поочередно Аннабель Сооде (сопрано), Кирилл Огородников (гитара), Хумай Гаджизаде (альт), Ренатс Ванагс (аккордеон), Мария Элонен (флейта), Керит Ильвес (кларнет), а контрабасист оркестра Денис Коцаренко предстанет в неожиданном амплуа, солируя на экзотической музыкальной пиле.

Прозвучат произведения Глинки, Моцарта, Верди, Пуччини, Сен-Санса, Пьяццоллы, Легара и других композиторов.

- Мы предложим слушателям программу, представляющую наш коллектив в его творческом многообразии. Полюбившиеся и новые сочинения, впечатляющие контрасты стилей и жанров подарят публике незабываемый вечер, - обещает бессменный руководитель и дирижер оркестра Анатолий Щура.

Симфонический оркестр был создан по инициативе Анатолия Щуры весной 1994 года на основе камерного ансамбля педагогов и выпускников Нарвской музыкальной школы. Первое большое представление сыгравшегося коллектива публике состоялось 20 ноября того же года в Нарвском замке.

- Был не просто аншлаг, а заполненный до отказа зал. Собралась городская интеллигенция, которая с самым теплым сердцем принимала это новое явление. Мне казалось, в глазах слушателей горело желание иметь в собственном городе островок профессиональной музыкальной культуры, - вспоминает тот день Щура.

В феврале 1998 года решением Нарвского городского собрания коллектив получил статус городского симфонического оркестра.

- Появление оркестра в Нарве - не моя заслуга, это произошло по Божьей воле, просто кто-то должен был этим заняться, - говорил Щура в интервью, данном "Северному побережью" в конце 2014 года, когда оркестр только что отпраздновал двадцатилетие.

Нарвский симфонический оркестр формирует свой репертуар из классических шедевров широчайшего жанрового спектра, выступая как малым симфоническим, так и камерным составом. Он неоднократно играл также с рок-группами и поп-исполнителями. Основной задачей Анатолий Щура называет просветительскую миссию.

За тридцатилетнюю историю Нарвский симфонический оркестр выступал на разных сценах и площадках в Эстонии, а также гастролировал в Финляндии, Польше, Германии, Латвии, Белоруссии, России.

Коллектив выступает участником многих республиканских и международных проектов, в его биографии - Международный музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского, Шопеновский конкурс в Нарве, Дни оперы в Нарве, фестиваль "Station Narva". Минувшим летом он принял участие в концертах масштабного проекта "ViruLaul", приуроченного ко Дню восстановления независимости Эстонии.

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