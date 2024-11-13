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Мэр Кохтла-Ярве расторг недавно заключенный договор поручения с членом горсобрания Рийной Ивановой

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Рийна Иванова занимала должность проектного руководителя по упорядочению городской школьной сети менее одного месяца.
Рийна Иванова занимала должность проектного руководителя по упорядочению городской школьной сети менее одного месяца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело расторг договор поручения, заключенный менее месяца назад с депутатом горсобрания Рийной Ивановой, которая была назначена на должность проектного руководителя по упорядочению городской школьной сети.

По словам Казело, договор поручения был расторгнут по соглашению сторон, поскольку разные юристы разошлись во мнениях относительно законности договора. "Кто-то считает так, кто-то иначе, а у менеджера по персоналу есть третье мнение. На всякий случай мы расторгли этот договор, потому что были определенные противоречия. Наш собственный порядок проведения тендеров строже, чем законы Эстонской Республики", - сказал он, добавив, что поскольку необходимость координации упорядочения школьной сети города никуда не исчезла, горуправа готовит конкурс на поиск подходящего специалиста для этой работы.

По словам мэра, в настоящее время Иванова в качестве волонтера и члена горсобрания помогает горуправе в тех же вопросах, для решения которых она была принята на работу в октябре по договору. "Как депутат, она также имеет право обращаться с вопросами к городским чиновникам, когда это необходимо", - сказал он.

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