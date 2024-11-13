Мэр Кохтла-Ярве расторг недавно заключенный договор поручения с членом горсобрания Рийной Ивановой

По словам Казело, договор поручения был расторгнут по соглашению сторон, поскольку разные юристы разошлись во мнениях относительно законности договора. "Кто-то считает так, кто-то иначе, а у менеджера по персоналу есть третье мнение. На всякий случай мы расторгли этот договор, потому что были определенные противоречия. Наш собственный порядок проведения тендеров строже, чем законы Эстонской Республики", - сказал он, добавив, что поскольку необходимость координации упорядочения школьной сети города никуда не исчезла, горуправа готовит конкурс на поиск подходящего специалиста для этой работы.