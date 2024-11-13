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Сбор денег на залог для Айво Петерсона идет небыстро

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Айво Петерсон на заседании суда. Февраль 2024.
Айво Петерсон на заседании суда. Февраль 2024. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Родная партия Айво Петерсона Koos за месяц смогла собрать только 30 тысяч евро из необходимых для освобождения их лидера из-под стражи 150 тысяч, сообщает rus.err.

- Жертвуют единомышленники и просто поддерживающие Айво Петерсона люди. Я сейчас не могу сказать, сколько конкретно человек сделали перечисления, но диапазон сумм разный: кто-то переводит 5 евро, кто-то 30 евро, кто-то 100 евро, - сказала член правления Koos Юлия Смоли.

Как писало "Северное побережье" в октябре, Харьюский уездный постановил, что залог за обвиняемого в госизмене Айво Петерсона составит 150 000 евро. При этом прокуратура добивается отмены этого постановления.

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