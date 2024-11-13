Сбор денег на залог для Айво Петерсона идет небыстро

- Жертвуют единомышленники и просто поддерживающие Айво Петерсона люди. Я сейчас не могу сказать, сколько конкретно человек сделали перечисления, но диапазон сумм разный: кто-то переводит 5 евро, кто-то 30 евро, кто-то 100 евро, - сказала член правления Koos Юлия Смоли.