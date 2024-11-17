В Вока полным ходом идет строительство первого арендного дома

В поселке Вока идет перестройка старого здания в новый дом арендного жилья.

- Обогревать дом будут теплонасосы "воздух-вода", на крыше установят солнечные панели и зимой в более сильные морозы будет включаться газовый котел. При реконструкции существующего здания с превращением его в арендный дом "KredЕx" требует обеспечить энергокласс "С", однако в Вока добьются даже энергокласса "В", рассказал автор идеи Меэлиса Тинта "Северному побережью".

По его словам, в основном квартиры односпальные - около 32 кв. метров, а 12 квартир из них - двуспальные, которые подойдут уже семьям с двумя детьми.

Ранее "Северное побережье" писало, что здание бывшего детского дома более десяти лет ждало для себя достойного будущего. По словам Меэлиса, проект может помочь решить проблему проживания специалистов, которые участвуют в крупных местных проектах.

- Если мы хотим, чтобы люди приезжали сюда на работу и из других мест, то должны предлагать качественное жилье. Очень надеемся, что проекты развития "VKG" и других предприятий будут запущены и мы получим, таким образом, клиентов. Во-вторых, мы хотим, чтобы Вока был красивым развивающимся районом и население Тойлаской волости по крайней мере оставалось таким же или росло. Но если мобильной рабочей силы окажется недостаточно, то мы можем предлагать арендные квартиры и на открытом рынке, - сказал Меэлис Тинт.