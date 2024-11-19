Новая коалиция команд Стальнухина и Райк начала рассыпаться уже через день

Напомним, Антон Праткунас, член фракции Катри Райк "Respekt", сразу заявил "Северному побережью", что не подпишет коалиционное соглашение.

Как пояснил Праткунас, работающий консультантом в Ида-Вируском центре предпринимательства, у него со Стальнухиным разные ценности. "Его взгляды и действия идут вразрез с моими принципами. Его пророссийские настроения и поддержка кремлевских нарративов противоречат принципам безопасности нашей независимой Эстонии, - прокомментировал Праткунас свое решение.

Член фракции "Respekt" Анна Коваленко рассказала "Северному побережью", что она тоже сразу отказалась вступать в коалицию с командой Михаила Стальнухина, о чем заявила коллегам-депутатм четко и ясно.

- Просто лично у меня и той команды противоположные взгляды на политику, на экономику, на отношение к решению всех вопросов в Нарве. Может, что-то общее у нас с ними иногда и найдется, но этого так мало, что не позволяет мне быть в коалиции, - прокомментировала Коваленко свое принципиальное решение.

При этом членами фракции "Respekt" Коваленко и Праткунас остаются.

Насколько известно "Северному побережью", еще несколько членов фракции "Respekt" рассматривают возможность выхода из новой коалиции, сформированной с лагерем Михаила Стальнухина.

Председатель фракции "Respekt" Яна Кондрашрва сказала, что, разумеется, высказывания Михаила Стальнухина на пресс-конференции 18 ноября стали для нее и членов фракции ударом.

- Мы не разделяем и не поддерживаем эти высказывания. Одной из приоритетных целей коалиции заявлен диалог Нарвы с государством в важнейших сферах жизни города, и для нашей команды это крайне важно. Пока нам еще не удалось встретиться со Стальнухиным, мы ждем звонка. Мы переговорим сегодня с представителями фракции "Нарва 2.0", обсудим свои дальнейшие шаги в нашей фракции и будем готовы сообщить о решении, - заявила Кондрашова.

В Нарвском городском собрании 31 место. На сегодняшний день в новой коалиции осталось 17 членов, 11 из них - из лагеря Стальнухина, шестеро - из лагеря Катри Райк. Если из этой группы выйдут еще хотя бы два депутата, исчезнет и большинство в горсобрании.