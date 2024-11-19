Если созданная Катри Райк и Михаилом Стальнухиным коалиция в Нарвском горсобрании вначале рассчитывала на 20 депутатов, то сейчас трое из них четко заявили, что не будут участвовать в этой затее. Кроме того, еще несколько депутатов рассматривают возможность выхода из новой коалиции, в результате чего она неизбежно потеряет преобладание в горсобрании.
Новая коалиция команд Стальнухина и Райк начала рассыпаться уже через день
В понедельник вечером правление партии "Eesti 200" приняло решение, что ее член Денис Ларченко, который также является заместителем председателя фракции "Respekt" Нарвского горсобрания, не будет участвовать в коалиции между командами Катри Райк и Михаила Стальнухина.
Партия "Eesti 200" сообщила в социальных сетях, что взгляды, представленные Михаилом Стальнухиным на пресс-конференции в понедельник, не оставляют вопросов о том, как он видит войну, роль России и политическую ситуацию в Европе. "Наше Ценностное пространство наше и Михаила Стальнухина практически ни в чем не совпадает. И хотя можно утверждать, что местная политика - это только строительство дорог и детских садов, ценности - это то, что объединяет людей для сотрудничества. Михаил Стальнухин подтвердил, что его ценности не изменились, и мы не видим возможности сотрудничать с ним", - заявили в "Eesti 200".
В сообщении также говорится, что выступление Михаила Стальнухина еще раз подтвердило, что на его поддержку при переходе на обучение на эстонском языке рассчитывать не стоит. "Михаил Стальнухин говорил на пресс-конференции о загадочном "русском менталитете", который следует учитывать в методике перехода на эстонский язык обучения. Вероятно, это намек на то, что в Нарве должна быть своя система образования, которая отличается от остальной Эстонии. Мы не можем с этим согласиться в принципе", - так "Eesti 200" обосновала, почему ее член Денис Ларченко отзывает свою подпись под коалиционным соглашением.
Напомним, Антон Праткунас, член фракции Катри Райк "Respekt", сразу заявил "Северному побережью", что не подпишет коалиционное соглашение.
Как пояснил Праткунас, работающий консультантом в Ида-Вируском центре предпринимательства, у него со Стальнухиным разные ценности. "Его взгляды и действия идут вразрез с моими принципами. Его пророссийские настроения и поддержка кремлевских нарративов противоречат принципам безопасности нашей независимой Эстонии, - прокомментировал Праткунас свое решение.
Член фракции "Respekt" Анна Коваленко рассказала "Северному побережью", что она тоже сразу отказалась вступать в коалицию с командой Михаила Стальнухина, о чем заявила коллегам-депутатм четко и ясно.
- Просто лично у меня и той команды противоположные взгляды на политику, на экономику, на отношение к решению всех вопросов в Нарве. Может, что-то общее у нас с ними иногда и найдется, но этого так мало, что не позволяет мне быть в коалиции, - прокомментировала Коваленко свое принципиальное решение.
При этом членами фракции "Respekt" Коваленко и Праткунас остаются.
Насколько известно "Северному побережью", еще несколько членов фракции "Respekt" рассматривают возможность выхода из новой коалиции, сформированной с лагерем Михаила Стальнухина.
Председатель фракции "Respekt" Яна Кондрашрва сказала, что, разумеется, высказывания Михаила Стальнухина на пресс-конференции 18 ноября стали для нее и членов фракции ударом.
- Мы не разделяем и не поддерживаем эти высказывания. Одной из приоритетных целей коалиции заявлен диалог Нарвы с государством в важнейших сферах жизни города, и для нашей команды это крайне важно. Пока нам еще не удалось встретиться со Стальнухиным, мы ждем звонка. Мы переговорим сегодня с представителями фракции "Нарва 2.0", обсудим свои дальнейшие шаги в нашей фракции и будем готовы сообщить о решении, - заявила Кондрашова.
В Нарвском городском собрании 31 место. На сегодняшний день в новой коалиции осталось 17 членов, 11 из них - из лагеря Стальнухина, шестеро - из лагеря Катри Райк. Если из этой группы выйдут еще хотя бы два депутата, исчезнет и большинство в горсобрании.