Катри Райк вступила в коалицию с политиком, у которого на уме Эстонская ССР

Cтороны соглашения подтвердили, что Михаил Стальнухин будет выдвинут кандидатом в председатели горсобрания. Его выборы назначены на 21 ноября, четверг. Прежде в тот день пройдет голосование по недоверию нынешнему председателю Ирине Янович.

Заместителями председателя горсобрания затем станут, как ожидается, депутаты Татьяна Стольфат и Яна Кондрашова.

Катри Райк вскоре выдвинут в мэры Нарвы, прежде выразив недоверие действующему градоначальнику Яану Тоотсу. На должность вице-мэра по социальным вопросам и вопросам городского развития будет предложена со стороны фракции "Narva 2.0" депутат горсобрания Марина Шурупова.

Кандидат в вице-мэры по вопросам городского хозяйства еще не найден, как сообщила Райк. Она также ищет себе в будущий новый состав горуправы советника по наиболее горячим вопросам городской жизни, к коим относится прежде всего проблема высокой стоимости отопления.

СССР на уме?

Михаил Стальнухин в ходе часовой пресс-конференции не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, по-прежнему ли он считает эстонское правительство фашистским. Напомним, таким он назвал его в 2022 году, когда повсеместно демонтировались советские военные монументы, и прежде всего памятник-танк в Нарве. Стальнухин напомнил, что Конституция ЭР гарантирует ему возможность иметь свое мнение: "За взгляды никого наказывать нельзя и никого нельзя считать врагом".