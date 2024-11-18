На пресс-конференции, созванной в Нарвской ратуше по поводу создания в городском собрании новой коалиции, Михаил Стальнухин не раз продемонстрировал, что его взгляды и мысли направлены в прошлое. Он неосторожно назвал свою страну Эстонской ССР, нервно реагировал на вопросы о войне в Украине, а также не ответил прямо, по-прежнему ли он считает эстонское правительство фашистским.
Катри Райк вступила в коалицию с политиком, у которого на уме Эстонская ССР
В Нарвском горсобрании депутаты из фракции Катри Райк "Respekt" и блока Михаила Стальнухина, отколовшегося от фракции "Narva", заключили коалиционное соглашение. Блок Стальнухина теперь именует себя фракцией "Narva 2.0".
У коалиции неуверенное большинство голосов
- От фракции "Narva" коалиционное соглашение подписали: Михаил Стальнухин, Екатерина Голубцова, Александр Ефимов, Елена Каврус, Виктория Лутус, Алексей Мяги, Вадим Орлов, Елена Пахомова, Татьяна Стольфат, Виктор Шемарин, Марина Шурупова. Они переименовываются в отдельную фракцию "Narva 2.0".
- От фракции "Respekt": Катри Райк, Андрей Фишер, Андрей Яковлев, Яна Кондрашова, Денис Ларченко, Юрий Рауд, Владимир Жаворонков.
- В сумме 18 подписей. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.
Входящий во фракцию "Respekt" Антон Праткунас отказался ставить подпись под договором о сотрудничестве с Михаилом Стальнухиным и его командой. По состоянию на понедельник не было подписи еще одного соратника Катри Райк - депутата Анны Коваленко.
Как пояснил Праткунас, у него со Стальнухиным разные ценности.
- Его взгляды и действия идут вразрез с моими принципами. Его пророссийские настроения и поддержка кремлевских нарративов противоречат принципам безопасности нашей независимой Эстонии, - прокомментировал Праткунас свой демарш.
Новая коалиция ничего не обещает, кроме новых назначений
Текст коалиционного соглашения, под которым поставили подписи 18 депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании, а прежде всего Катри Райк и Михаил Стальнухин, не содержит обещаний избирателям или какого-нибудь плана действий по улучшению жизни в Нарве. Сказано только, что нижеподписавшиеся договорились вступить в коалицию, что они выберут новое городское руководство и тому подобное.
Cтороны соглашения подтвердили, что Михаил Стальнухин будет выдвинут кандидатом в председатели горсобрания. Его выборы назначены на 21 ноября, четверг. Прежде в тот день пройдет голосование по недоверию нынешнему председателю Ирине Янович.
Заместителями председателя горсобрания затем станут, как ожидается, депутаты Татьяна Стольфат и Яна Кондрашова.
Катри Райк вскоре выдвинут в мэры Нарвы, прежде выразив недоверие действующему градоначальнику Яану Тоотсу. На должность вице-мэра по социальным вопросам и вопросам городского развития будет предложена со стороны фракции "Narva 2.0" депутат горсобрания Марина Шурупова.
Кандидат в вице-мэры по вопросам городского хозяйства еще не найден, как сообщила Райк. Она также ищет себе в будущий новый состав горуправы советника по наиболее горячим вопросам городской жизни, к коим относится прежде всего проблема высокой стоимости отопления.
СССР на уме?
Михаил Стальнухин в ходе часовой пресс-конференции не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, по-прежнему ли он считает эстонское правительство фашистским. Напомним, таким он назвал его в 2022 году, когда повсеместно демонтировались советские военные монументы, и прежде всего памятник-танк в Нарве. Стальнухин напомнил, что Конституция ЭР гарантирует ему возможность иметь свое мнение: "За взгляды никого наказывать нельзя и никого нельзя считать врагом".
- Я по-прежнему считаю, что свинство, которое здесь совершалось в определенные дни, было не нужно делать. С людьми нужно было поговорить. Кому-то хотелось сделать это в провокационной форме и чтобы это было болезненно для здесь живущих, - уклончиво высказался Стальнухин о той истории с памятниками.
Также он напомнил, что в компетенции городской власти находятся исключительно местные вопросы - ремонт детских садов и дорог, уборка снега, содержание учреждений культуры и так далее. Журналисты же, участвовавшие в пресс-конференции, снова и снова поднимали вопрос об отношениях Стальнухина с эстонским правительством и государством вообще.
- Вам ясным языком сказано: местная власть работает в соответствии с Конституцией и законодательством Эстонской ССР, - резко высказался Стальнухин, даже не заметив собственной оговорки. - Законы не требуют, чтобы я на каждом шагу опускался на колени и кого-то в попку чмокал.
Отвечая же в какой-то очередной раз на вопрос о его отношении к войне в Украине Стальнухин сделал вид, что вовсе не понимает, почему его об этом спрашивают: "Разве от меня зависит что-нибудь связанное с этой войной?".
- Но я против войны, - сказал Стальнухин, когда его попросили определиться.
Райк и Стальнухин долго не удержатся вместе
Катри Райк сказала, что она не собирается идти вместе с Михаилом Стальнухиным на выборы осенью 2025 года, и команды у них тоже разные. "Но это не мешает нам сейчас вместе работать".
- Есть свои избиратели у Михаила Стальнухина, есть они и у сегодняшней фракции "Respekt", а также у меня, - сказала Райк. - Мы стоим за интересы своих избирателей.
Это подтвердил и Стальнухин.
- Политическая практика показывает, что наиболее действенными и сильными становятся союзы, состоящие из людей прямо противоположных политических взглядов. Например, когда в союз вступают EKRE и центристы, у которых совершенно разные избиратели, и им нечего делить, - высказался он насчет долговечности союза с Катри Райк.