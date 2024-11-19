Две большие ели привезут в Нарву и установят под покровом ночи

Одну ель привезут на Ратушную площадь, вторую - на Петровскую площадь Нарвы. Нарвский департамент городского хозяйства проинформировал, что доставка и установка елей будут осуществляться 20 ноября в период с полуночи до 7 часов утра.

В связи со всем этим ночью будет временно ограничена стоянка автомобилей на нарвской улице Рюйтли, примыкающей к Ратушной площади. Ограничение на парковку машин на Петровской площади и так всегда действует по ночам.

Обе ели прибудут в Нарву из Тойлаской волости: одна - из деревни Вайвина, о чем уже рассказывало "Северное побережье", вторая - из деревни Уйкала.