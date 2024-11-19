К утру среды, 20 ноября, на двух главных площадях Нарвы будут уже стоять рождественские ели. Всегда раньше их ставили днем, но теперь большая транспортная операция организуется ночью.
Две большие ели привезут в Нарву и установят под покровом ночи
Одну ель привезут на Ратушную площадь, вторую - на Петровскую площадь Нарвы. Нарвский департамент городского хозяйства проинформировал, что доставка и установка елей будут осуществляться 20 ноября в период с полуночи до 7 часов утра.
В связи со всем этим ночью будет временно ограничена стоянка автомобилей на нарвской улице Рюйтли, примыкающей к Ратушной площади. Ограничение на парковку машин на Петровской площади и так всегда действует по ночам.
Обе ели прибудут в Нарву из Тойлаской волости: одна - из деревни Вайвина, о чем уже рассказывало "Северное побережье", вторая - из деревни Уйкала.