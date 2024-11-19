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Две большие ели привезут в Нарву и установят под покровом ночи

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Ель, найденная в Тойлаской волости для праздничного украшения Ратушной площади в Нарве.
Ель, найденная в Тойлаской волости для праздничного украшения Ратушной площади в Нарве. Фото: Narva linnavalitsus

К утру среды, 20 ноября, на двух главных площадях Нарвы будут уже стоять рождественские ели. Всегда раньше их ставили днем, но теперь большая транспортная операция организуется ночью.

Одну ель привезут на Ратушную площадь, вторую - на Петровскую площадь Нарвы. Нарвский департамент городского хозяйства проинформировал, что доставка и установка елей будут осуществляться 20 ноября в период с полуночи до 7 часов утра.

В связи со всем этим ночью будет временно ограничена стоянка автомобилей на нарвской улице Рюйтли, примыкающей к Ратушной площади. Ограничение на парковку машин на Петровской площади и так всегда действует по ночам.

Обе ели прибудут в Нарву из Тойлаской волости: одна - из деревни Вайвина, о чем уже рассказывало "Северное побережье", вторая - из деревни Уйкала.

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Ключевые слова

Нарва
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