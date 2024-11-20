Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.11-28.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 21 ноября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки Наталии Смирновой "Из жизни женщины". Выставка продлится до 21 декабря.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - "Luule ja harfi ühtesulamine" / "Слияние поэзии и арфы". Стихи читает Хейли Конса, на арфе играет Каарин Аамер. Вход свободный. Открыто кафе.
Суббота, 23 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Кадрипяэв. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 15.00 - Ида-Вирумааский день духовой музыки, 155-летие духовой музыки в Йыхви. Выступают духовой оркестр Нарвской музыкальной школы "Narva Brass", Йыхвиский биг-бенд, Мяэтагузеский духовой оркестр, Кохтла-Ярвеский городской оркестр. Приглашенный исполнитель - Таллиннский ансамбль трубачей.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - премьера рок-оперы "Кохтла-Ярве". Это история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также есть и красота, домашний уют и духовность. Рок-оперой отмечается пятилетие Кохтла-Ярвеской гимназии. Либретто и режиссер - Неэме Кунингас, музыка - Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес, визуальный художник - Кати Ягель-Пааль, хореограф - Айникки Сеппар. В рок-опере принимают участие учащиеся и учителя Кохтла-Ярвеской гимназии, смешанный хор, танцоры и солисты: Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Томан, молодые музыканты Лоора-Элизе Каарельсон и Кауро Тафичук, а также танцевальная студия "Viis Tähte". Билет - 20 евро (ребенок до 12 лет - бесплатно). Билеты можно приобрести в "Fienta" или в Кохтла-Ярвеской гимназии (ул. Пярна, 47).
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - концерт Мяэтагузеского оркестра. Приглашенный исполнитель - Таллиннский ансамбль трубачей. Бесплатно.
Воскресенье, 24 ноября
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт, посвященный 100-летию дирижера Геннадия Бутузова. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - вечер любимого романса. Русские романсы и популярные оперные арии прозвучат в исполнении народного артиста Грузии Отара Кунчулия (бас). За роялем - лауреат международных конкурсов концертмейстер Тамара Хмиадашвили. Билет - 13,60 - 20,60 евро.
Вторник, 26 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 10.00 - детский спектакль "Tarkus tarviline vara". Билет - 5 евро.
Среда, 27 ноября
* В Художественной галерее Нарвского музея в 17.30 - "Уголок парка. Долгожданная встреча", серия особых встреч. Не упустите шанс узнать больше о шедеврах, которые хранят стены Нарвской Художественной галереи. Экскурсовод - Анне Рауд.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Sõber, ütle, kuidas käis see vana viis!" / "Друг, расскажи, как было раньше": актер и певец Пеэтер Кальюмяэ знакомит с творчеством куплетиста Олафа Копвиллема. Билет - 16,60-21,60 евро.
Четверг, 28 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - вечер комических скетчей в исполнении театра импровизаций "Impeerium". На сцене - Тарво Кралль, Эрки Ауле, Юллар Сааремяэ, музыкант Рагнар Тоомпуу. Билеты: до 24 ноября - 15 евро, позже - 20 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Банкет в Париже", романтическая комедия по мотивам пьесы Нила Саймона. Организатор - "Unicorn Production SIA" (Рига). Билет - 15,60-23,60 евро. Билеты продаются в кассе центра культуры и в "Piletilevi".
СПОРТ
Четверг, 21 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 22-й сезон, II тур.
Пятница, 22 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "Kadrina Karud" - "Haapsalu Herilased". Билет - 1 евро.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "Sillamäe gümnaasium".
Суббота, 23 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам в честь Кадрипяэв.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале в 10.30 - этап серийного соревнования по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной аэробике.
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Sillamäe Silla FC".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
Воскресенье, 24 ноября
* В Вокаском Доме спорта в 12.00 - народная лига по футзалу: ФК "Sinigal" - ФК "Noova" (Ида-Вирумаа).
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Jõgeva Wolves".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Futsal" (Рапламаа).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Четверг, 21 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
Пятница, 22 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - предрождественский мастер-класс гномов: рождественские украшения. Мастер-класс бесплатный, некоторые дополнительные материалы можно приобрести на месте.
* В Вахтраском центре творчества в 15.00 - "Kadri-mardi trall" / "Мартов и Кадрин праздник", вечер отдыха для сеньоров. Приветствуются тематические наряды. Автор самого оригинального костюма получит приз. Веселые игры и танцы. Каждый накрывает свой стол сам. Билет - 5 евро. Информация и бронирование: тел. 554 5844.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - "Art & Chai", чайный вечер для творческих людей. Мастер-класс "Ложка для сладкоежки": лепка аппетитных миниатюр (материалы и ложка включены в стоимость); чай, сладости и приятное общение в творческой атмосфере. Билет - 15 евро. Информация и регистрация по тел. 336 6169. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.
* В Нарвском замке в 18.15 - "Легенды Старой Нарвы" (часть 2), иммерсивная экскурсия. В просторных залах старинного замка, в мягком свете мерцающих свечей вновь оживут легенды о городе Нарве и ее жителях. Стоимость участия - 25 евро / участник.
Суббота, 23 ноября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в аудитории 9 с 11.00 до 14.30 - день обучения серебряных талантов. Тема тренинга - наставничество: кто такой наставник и зачем он нужен, нужен ли мне наставник? Обучают Маре Роозилехт и Ану Пийримаа. Обучение предназначено для всех жителей Ида-Вирумаа старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в бизнесе. Обучение бесплатное.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": "Был ли Платон врагом "Открытого общества"?". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик. Бесплатно.
Понедельник, 25 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Miks kristallid tripperit ei ravi?" / "Почему кристаллы не лечат триппер?", красочная лекция о ненаучном и альтернативном здоровье. Лектор - "Обучающий года Ида-Вирумаа - 2024" Арго Соолеп, который работает преподавателем в Таллиннской высшей школе здравоохранения. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Четверг, 28 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
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