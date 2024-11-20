МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.11-28.11 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - премьера рок-оперы "Кохтла-Ярве". Это история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также есть и красота, домашний уют и духовность. Рок-оперой отмечается пятилетие Кохтла-Ярвеской гимназии. Либретто и режиссер - Неэме Кунингас, музыка - Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес, визуальный художник - Кати Ягель-Пааль, хореограф - Айникки Сеппар. В рок-опере принимают участие учащиеся и учителя Кохтла-Ярвеской гимназии, смешанный хор, танцоры и солисты: Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Томан, молодые музыканты Лоора-Элизе Каарельсон и Кауро Тафичук, а также танцевальная студия "Viis Tähte". Билет - 20 евро (ребенок до 12 лет - бесплатно). Билеты можно приобрести в "Fienta" или в Кохтла-Ярвеской гимназии (ул. Пярна, 47).