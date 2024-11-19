Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк заявила, что замена Михаила Стальнухина на Татьяну Стольфат в качестве кандидата на пост председателя Нарвского городского собрания несколько упрощает продолжение коалиционного соглашения. Однако, по ее словам, до голосования на заседании горсобрания в четверг, 21 ноября, нельзя быть ни в чем уверенным.
Райк: Замена Стальнухина на Стольфат облегчит сохранение новой коалиции
Катри Райк сообщила "Северному побережью" во вторник вечером после многочасового заседания ее фракции "Respekt", что поскольку Михаил Стальнухин больше не считается кандидатом на пост председателя горсобрания от их коалиционного партнера - новой фракции "Narva 2.0", то коалиционное соглашение пока остается в силе.
- В четверг состоится выбор председателя горсобрания, там и посмотрим. Если голосов хватит, продолжим работать, если нет - значит, не продолжим, - отметила Райк в своем комментарии.
По ее словам, теперь каждый член фракции "Respekt" должен самостоятельно решить, изменит ли что-то замена Стальнухина.
- Сделать Михаила Стальнухина несуществующим невозможно, - подчеркнула Райк, напомнив также, что в 2022-2023 годах ее фракция тоже была в коалиции с группой, куда входил Стальнухин.
Райк подтвердила, что фракция Стальнухина "Narva 2.0" уведомила ее о том, что новым кандидатом на пост председателя горсобрания становится депутат Татьяна Стольфат. Стольфат руководит Нарвским городским центром социальной работы и состоит в Центристской партии Эстонии.
Стольфат ранее дважды занимала пост председателя Нарвского горсобрания. В 2020-2021 годах она руководила горсобранием, когда мэром была Катри Райк, а летом 2021 года она же стала одним из инициаторов отстранения Райк с поста мэра.
Напомним, о новой коалиции в Нарвском горсобрании было публично объявлено 18 ноября ее лидерами - беспартийным Михаилом Стальнухиным и соцдемом Катри Райк. За это Райк и ее сторонники подверглись чрезвычайно сильному общественно-политическому натиску, в том числе со стороны Социал-демократической партии Эстонии и других партий, так что существование коалиции со Стальнухиным оказалось под вопросом буквально в первый же день.
О принципиальном невступлении в союз со Стальнухиным почти сразу заявили нарвские депутаты из фракции "Respekt" Антон Праткунас и Анна Коваленко. Сперва подписался под коалиционным договором, но затем быстро вышел из коалиции еще один член депутатской фракции Катри Райк - Денис Ларченко, состоящий в партии "Eesti 200".
Депутатов из фракции "Respekt" и широкую общественность во всей Эстонии возмутили заявления Стальнухина на пресс-конференции. Например, он назвал демонтаж советских памятников в Нарве "свинством", а Эстонию - Эстонской ССР.
Днем во вторник, 19 ноября, Стальнухин через прессу сообщил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов на пост председателя горсобрания, надеясь, что это поможет охранить коалицию с командой Райк.
В настоящее время под коалиционным соглашением фракций "Respekt" и "Narva 2.0" 17 подписей. Это делает коалицию очень неуверенным формированием в плане власти, так как в Нарвском городском собрании всего 31 место.
Новой коалиции противостоит фракция "Narva", возглавляемая депутатом Нарвского горсобрания и Рийгикогу Алексеем Евграфовым, руководящим также Нарвским округом Центристской партии.