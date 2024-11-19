Райк: Замена Стальнухина на Стольфат облегчит сохранение новой коалиции

Катри Райк сообщила "Северному побережью" во вторник вечером после многочасового заседания ее фракции "Respekt", что поскольку Михаил Стальнухин больше не считается кандидатом на пост председателя горсобрания от их коалиционного партнера - новой фракции "Narva 2.0", то коалиционное соглашение пока остается в силе.

- В четверг состоится выбор председателя горсобрания, там и посмотрим. Если голосов хватит, продолжим работать, если нет - значит, не продолжим, - отметила Райк в своем комментарии.

По ее словам, теперь каждый член фракции "Respekt" должен самостоятельно решить, изменит ли что-то замена Стальнухина.

- Сделать Михаила Стальнухина несуществующим невозможно, - подчеркнула Райк, напомнив также, что в 2022-2023 годах ее фракция тоже была в коалиции с группой, куда входил Стальнухин.

Райк подтвердила, что фракция Стальнухина "Narva 2.0" уведомила ее о том, что новым кандидатом на пост председателя горсобрания становится депутат Татьяна Стольфат. Стольфат руководит Нарвским городским центром социальной работы и состоит в Центристской партии Эстонии.

Татьяна Стольфат. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Стольфат ранее дважды занимала пост председателя Нарвского горсобрания. В 2020-2021 годах она руководила горсобранием, когда мэром была Катри Райк, а летом 2021 года она же стала одним из инициаторов отстранения Райк с поста мэра.