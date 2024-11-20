"Северное побережье" не нарушило добрые журналистские традиции

Сергей Андреев пожаловался в совет по прессе, что статья содержит ложную информацию, так как модератором описанного мероприятия была не Тийа Линнард, и к тому же Тийа Линнард брала микрофон не у него, а у модератора. Заявитель находит, что статья создает о нем впечатление как о человеке, не способном принимать решения и защитить себя. Заявитель добавил, что в статье говорится, что он больше не брал слово, хотя на самом деле он покинул мероприятие и поэтому брать слово не мог. Заявитель находит, что такая ложная информация вводит общественность в заблуждение и вредит его авторитету.

"Северное побережье" ответило совету по прессе, что на мероприятии было два модератора: советник волостного управления по развитию Рейн Луузе и руководитель библиотеки по развитию Тийа Линнард, которая сделала вступление перед собранием и попросила людей задавать вопросы. Тийа Линнард в ходе собрания предоставляла людям слово, а также комментировала, будучи сомодератором, происходившее.

Газета объяснила, что лишение микрофона в статье описали в переносном смысле, суть которого состояла в том, что сомодератор Тийа Линнард не давала больше слова заявителю. Какой из двух микрофонов находился у нее в руках и каким образом он попал ей в руки, не имеет значения по существу с точки зрения темы статьи и никак не может нанести ущерб авторитету Сергея Андреева. Газета находит, что, не упомянув в статье уход заявителя с собрания, она не вводит общественность в заблуждение и не наносит ущерба авторитету заявителя. Газета отметила, что важно было отразить ситуацию, когда член волостного управления оказался не в курсе деятельности волостного управления: по сути, это признает и сам заявитель в своей жалобе, отметив, что у него не было ранее возможности задать эти вопросы, так как в волостном управлении соответствующую информацию не публиковали.

Совет по прессе решил, что "Северное побережье" не нарушило кодекс журналистской этики. По оценке совета, не установлено, чтобы статьей был дан неправильный обзор происходившего на народном собрании. То есть статью нельзя считать наносящей ущерб авторитету заявителя. Совет по прессе находит, что неупоминание в статье ухода заявителя из зала не меняет сути происходившего.