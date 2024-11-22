В ночь на пятницу на огражденном электропастухом пастбище в Вырну волки зарезали 15 овец и серьезно погрызли еще пять, которых пришлось забить на месте. Этому же предприятию принадлежали 24 овцы, которых волки месяц назад задрали в Кукрузе.
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ОСТОРОЖНО! ФОТО МОГУТ ШОКИРОВАТЬ! ⟩ Волки задрали еще 20 овец "Alutaguse Farm"
- С исландскими овцами теперь, можно сказать, покончено, только одна ярка осталась целой-невредимой, - сказал увидевший сегодня утром на пастбище результаты кровавой работы волков Марек Пеэт.