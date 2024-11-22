ОСТОРОЖНО! ФОТО МОГУТ ШОКИРОВАТЬ! Волки задрали еще 20 овец "Alutaguse Farm"

В ночь на пятницу на огражденном электропастухом пастбище в Вырну волки зарезали 15 овец и серьезно погрызли еще пять, которых пришлось забить на месте. Этому же предприятию принадлежали 24 овцы, которых волки месяц назад задрали в Кукрузе.