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ОСТОРОЖНО! ФОТО МОГУТ ШОКИРОВАТЬ! Волки задрали еще 20 овец "Alutaguse Farm"

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Печальная работа по уборке: за месяц "Alutaguse Farm" лишился всего стада овец.
Печальная работа по уборке: за месяц "Alutaguse Farm" лишился всего стада овец. Фото: Erakogu

В ночь на пятницу на огражденном электропастухом пастбище в Вырну волки зарезали 15 овец и серьезно погрызли еще пять, которых пришлось забить на месте. Этому же предприятию принадлежали 24 овцы, которых волки месяц назад задрали в Кукрузе.

- С исландскими овцами теперь, можно сказать, покончено, только одна ярка осталась целой-невредимой, - сказал увидевший сегодня утром на пастбище результаты кровавой работы волков Марек Пеэт.

Ущерб тем более велик, что все овцы были спаренные, ягнята ожидались в феврале. 

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