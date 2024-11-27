В Йыхви пробурили глубокие скважины

Помощник волостного старейшины Ильмар Аун пояснил, что речь идет не о поиске полезных ископаемых, а об исследовании грунта на участке, где в ближайшие годы планируется построить общинный дом с библиотекой. "Перед проектированием необходимо удостовериться, что эта территория не находится над выработками", - сказал он.