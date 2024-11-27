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В Йыхви пробурили глубокие скважины

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Сегодня вдоль Пуру теэ в Йыхви велись буровые работы.
Сегодня вдоль Пуру теэ в Йыхви велись буровые работы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сегодня геологи пробурили глубокие скважины на одной из центральных улиц Йыхви - Пуру теэ, в районе художественной школы.

Помощник волостного старейшины Ильмар Аун пояснил, что речь идет не о поиске полезных ископаемых, а об исследовании грунта на участке, где в ближайшие годы планируется построить общинный дом с библиотекой. "Перед проектированием необходимо удостовериться, что эта территория не находится над выработками", - сказал он.

Дом общины проектирует бюро "ABMU", выигравшее архитектурный конкурс с работой "Lukukivi". По словам Ауна, следующий год будет потрачен на проектирование. Строительство запланировано на 2026-2027 годы.

По имеющимся данным, стоимость здания составит немногим более семи миллионов евро, большую часть из которых Йыхвиская волость надеется получить от Европейского союза.

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