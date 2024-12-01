О начале адвента - четырехнедельного периода ожидания Рождества - на Ратушной площади Нарвы возвестил пастор евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин. Перед ним к горожанам вышел со своей дочкой Элизабет мэр Нарвы Яан Тоотс.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Зажжение свечи адвента в Нарве: мэр Тоотс вышел к горожанам со своей дочкой
Яан Тоотс буквально накануне в Нарвской ратуше с политическим триумфом сохранил за собой должность градоначальника. Теперь же на многолюдном празднике зажжения свечи адвента он, держа за руку свою дочь Элизабет, на эстонском и русском языках обратился к нарвитянам, пожелав им спокойствия и мира.
После этого мэр с дочкой и пастором зажгли под украшенной рождественской елью символическую свечу.
Праздник зажжения первой свечи адвента собрал на Ратушной площади Нарвы сотни горожан. Угощения и рождественская елка привлекали людей также внутрь ратуши.