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ФОТОГАЛЕРЕЯ Зажжение свечи адвента в Нарве: мэр Тоотс вышел к горожанам со своей дочкой

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На Ратушной площади Нарвы прошел праздник зажжения первой свечи Адвента. Свечу зажигали мэр Яан Тоотс, вышедший к горожанам со своей дочкой Элизабет, и пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин.
На Ратушной площади Нарвы прошел праздник зажжения первой свечи Адвента. Свечу зажигали мэр Яан Тоотс, вышедший к горожанам со своей дочкой Элизабет, и пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

О начале адвента - четырехнедельного периода ожидания Рождества - на Ратушной площади Нарвы возвестил пастор евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин​. Перед ним к горожанам вышел со своей дочкой Элизабет мэр Нарвы Яан Тоотс.

Яан Тоотс буквально накануне в Нарвской ратуше с политическим триумфом сохранил за собой должность градоначальника.​ Теперь же на многолюдном празднике зажжения свечи адвента он, держа за руку свою дочь Элизабет, на эстонском и русском языках обратился к нарвитянам, пожелав им спокойствия и мира.

После этого мэр с дочкой и пастором зажгли под украшенной рождественской елью символическую свечу.

Праздник зажжения первой свечи адвента собрал на Ратушной площади Нарвы сотни горожан. Угощения и рождественская елка привлекали людей также внутрь ратуши.

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Нарва
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