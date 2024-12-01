ФОТОГАЛЕРЕЯ Зажжение свечи адвента в Нарве: мэр Тоотс вышел к горожанам со своей дочкой

Яан Тоотс буквально накануне в Нарвской ратуше с политическим триумфом сохранил за собой должность градоначальника.​ Теперь же на многолюдном празднике зажжения свечи адвента он, держа за руку свою дочь Элизабет, на эстонском и русском языках обратился к нарвитянам, пожелав им спокойствия и мира.