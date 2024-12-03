Яан Тоотс пообещал баллотироваться в Нарве и переселиться из гостиницы в свою новую квартиру

- Я очень рад, что в Нарве у меня будет квартира - очень красивая, между прочим, то есть я смогу прописаться и жить здесь. Семья у меня, конечно, в Тарту, но если нарвитяне доверят мне голоса и меня выберут, то я буду здесь, - заявил политик, живущий уже дольше года в стиле командировочного.

Как писало "Северное побережье" ранее, Яан Тоотс забронировал себе квартиру в строящемся новом квартирном доме с видом из окон на реку Нарва и две приграничные крепости; этот вид схож с историческим видом, изображавшимся на обороте эстонской пятикроновой купюры. Первые новоселья в том доме ожидаются в марте 2025 года. В качестве первоначального 10-процентного взноса за квартиру Тоотс заплатил девелоперу 21000 евро. Дом строит концерн "Rand & Tuulberg", с основателями которого у Тоотса давнее знакомство.

- Я мечтал об этой квартире еще когда и мыслей не было прийти в Нарву работать - это было году в восемнадцатом, - уверяет Тоотс. - Я был одним из троих, кто регистрировали фирму, заявившую, что будет дом с пятикроновым видом. У меня много инвестиций, и не только здесь, так что эту квартиру я купил бы так и так, а тем более что сейчас она стала нужна - надоело уже жить в гостиницах, - комментирует Тоотс, подтверждая, что он покамест продолжает жить в различных гостиницах Нарвы и Нарва-Йыэсуу, меняя их в зависимости от того, где дешевле в данный момент.

Тоотс заодно заявил, что не собирается инициировать в Нарвском горсобрании вопрос о повышении ему должностного оклада, хотя давно известно, что мэр Нарвы получает меньше почти всех мэров в Эстонии.

- Этот вопрос я поднимать не буду, но если захочет это делать горсобрание, то это будет их решение. Я соглашался прийти (на должность мэра) за четыре тысячи, значит, так и пойду дальше, - пообещал Тоотс, сохранивший за собой должность нарвского градоначальника.​