ПЕРЕДОВИЦА Как в будущем станет формироваться цена электроэнергии?

В то же время обычным гражданам, а также, очевидно, и большинству членов парламента, принимающих энергополитические решения, сейчас сложно понять, каким образом станет формироваться та сумма, которую в будущем придется платить за электроэнергию.

Одно дело - затраты на производство электроэнергии. Ведь может показаться, будто из ветряных и солнечных парков она поступает как бы бесплатно, однако для их сооружения приходится идти на большие затраты, и их делать не будут, если отсутствует уверенность в их окупаемости. Поэтому и хотят получать пособие на возобновляемую энергию, которое в конечном итоге оплачивают все-таки потребители и налогоплательщики.

Чтобы доставить электроэнергию от ветряков, расположенных на море или еще где-то, до потребителей, нужно строить линии передачи, подстанции и прочую инфраструктуру, которые опять же недешевы, и сделанные расходы вместе с ожидаемой прибылью опять же отразятся на счетах за электроэнергию. Тут кроется явное давление на повышение цены сетевой услуги.

В то время, когда ветер слабый и солнце не светит, необходимы электростанции, которые можно заставить работать при любой погоде. Если они будут действовать, то есть зарабатывать деньги, лишь временно, то для их строительства опять же потребуется пособие. Кроме того, государство со своей стороны добавит в счета за электричество налог с оборота и акцизный налог, и неудивительно, если придумают также какие-нибудь новые налоги.

Вместе с выбором вариантов, каким путем следовать дальше в энергетическом хозяйстве, нужно предоставить потребителям также расчеты, во сколько им обойдется в будущем тот или другой вариант.