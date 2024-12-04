Власти Нарвы выставили на электронные торги здание бывшего детского сада практически в центре города и рядом с православным храмом. Заявленная для аукциона начальная цена вчетверо выше рыночной.
Нарва пытается продать бывший детсад вчетверо дороже рыночной оценки
По нарвской улице Мыйза, 6 ранее располагался муниципальный детский сад "Kuldkalake" ("Золотая рыбка"). Его ликвидировали как учреждение в 2015 году, административно присоединив к детсаду "Pingviin", который неподалеку.
С 2021 по 2024 годы на ул. Мыйза, 6 временно размещались начальные классы Нарвской Кесклиннаской гимназии, когда ее основное здание было на реконструкции. После этого бывший детсад опустел.
Пустующее здание по прежнему считается местом укрытия людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Таких мест в целом по Ида-Вирумаа, судя по данным, имеющимся у Спасательного департамента, около трех десятков, из которых дюжина - в разных муниципальных домах Нарвы.
Нарвское горсобрание 30 ноября с подачи городской управы приняло решение об отчуждении недвижимости бывшего детсада по ул. Мыйза, 6, то есть об отправке ее на торги. Площадь продаваемой недвижимости - 11695 квадратных метров, целевое назначение - общественная земля. Объект находится пока что на балансе Нарвского департамента городского хозяйства.
Текущая балансовая стоимость здания бывшего детсада составляет 570961 евро, участка земли - 4487 евро. Исходя из этого, на аукционе заявленная начальная цена - 575447 евро, хотя рыночная стоимость этой недвижимости - всего 132000 евро, как следует из экспертной оценки, представленной городу.
Торги проходят в виртуальной среде на портале Osta.ee и завершатся 17 декабря. За первые сутки цену выше начальной не предложил никто.
Приблизительно так же Нарвский департамент городского хозяйства продавал в первом полугодии 2024 года здание бывшего детсада "Karikakar" по ул. Александра Пушкина, 5а, несколько раз безуспешно выставляя его на аукцион с неизменной стартовой ценой. Наконец, в июне поступило предложение от Нарвской православной богадельни, которая выразила желание приобрести участок недвижимости с бывшим детсадом для нужд Нарвской православной гимназии по стартовой цене - 187055 евро.
Примечательно, что ныне выставленная на аукцион недвижимость со зданием бывшего детсада "Kuldkalake" находится тоже по соседству с православным храмом на ул.Мыйза, 4, который принадлежит Нарвскому приходу святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Эстонской православной церкви Московского патриархата. Названный приход, получая от Нарвы в 2011 году право на застройку участка для возведения храма, обязался также с ним в комплексе построить новую библиотеку. Храм благополучно открылся в 2015 году, но библиотеки как не было, так и нет.
Нарвское горсобрание своим решением нынче в ноябре продлило для названного православного прихода срок выполнения обязательства по строительству библиотеки до конца 2029 года. За предстоящие пять лет приход должен будет вложить в этот проект еще не менее 773570 евро. Обязательство касается конкретно участка по ул.Мыйза, 4, но при необходимости наверняка может быть расширено на соседний участок по ул.Мыйза, 6, где ныне выставлен на продажу бывший детский сад.