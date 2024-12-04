Нарва пытается продать бывший детсад вчетверо дороже рыночной оценки

По нарвской улице Мыйза, 6 ранее располагался муниципальный детский сад "Kuldkalake" ("Золотая рыбка"). Его ликвидировали как учреждение в 2015 году, административно присоединив к детсаду "Pingviin", который неподалеку.

С 2021 по 2024 годы на ул. Мыйза, 6 временно размещались начальные классы Нарвской Кесклиннаской гимназии, когда ее основное здание было на реконструкции. После этого бывший детсад опустел.

Пустующее здание по прежнему считается местом укрытия людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Таких мест в целом по Ида-Вирумаа, судя по данным, имеющимся у Спасательного департамента, около трех десятков, из которых дюжина - в разных муниципальных домах Нарвы.

Нарвское горсобрание 30 ноября с подачи городской управы приняло решение об отчуждении недвижимости бывшего детсада по ул. Мыйза, 6, то есть об отправке ее на торги. Площадь продаваемой недвижимости - 11695 квадратных метров, целевое назначение - общественная земля. Объект находится пока что на балансе Нарвского департамента городского хозяйства.

Текущая балансовая стоимость здания бывшего детсада составляет 570961 евро, участка земли - 4487 евро. Исходя из этого, на аукционе заявленная начальная цена - 575447 евро, хотя рыночная стоимость этой недвижимости - всего 132000 евро, как следует из экспертной оценки, представленной городу.

Торги проходят в виртуальной среде на портале Osta.ee и завершатся 17 декабря. За первые сутки цену выше начальной не предложил никто.