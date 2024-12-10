Лучшим новым приключением выбрали квест-комнату шахтного музея

- Идея создания комнаты квестов принадлежит очень инициативной молодежи Тойлаской волости, которая сама пришла в шахтный музей предложить эту концепцию. Они утверждали, что комнаты квестов есть по всей Эстонии, а в нашем регионе - ни одной. Так эта идея и была реализована совместно с музеем, - сказала директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров, по словам которой особенно радует, что местная молодежь с горящими глазами стремится создавать ценность для региона.