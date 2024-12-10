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Лучшим новым приключением выбрали квест-комнату шахтного музея

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Награду за лучшее новое приключение принимали молодежный руководитель Тойлаской волости Маарья-Лийза Лепсалу, действовавшая в качестве руководителя проекта, представлявшие команду школьной молодежи Мерибель Пийрсон, Лизанн Сёэт и Анетте Тинт, а также руководитель шахтного музея Этти Кагаров.
Награду за лучшее новое приключение принимали молодежный руководитель Тойлаской волости Маарья-Лийза Лепсалу, действовавшая в качестве руководителя проекта, представлявшие команду школьной молодежи Мерибель Пийрсон, Лизанн Сёэт и Анетте Тинт, а также руководитель шахтного музея Этти Кагаров. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лучшим новым приключением Ида-Вирумаа стала созданная в Кохтла-Ныммеском шахтном музее квест-комната "Западня на складе взрывчатки" - полное адреналина подземное приключение на глубине восьми метров.

- Идея создания комнаты квестов принадлежит очень инициативной молодежи Тойлаской волости, которая сама пришла в шахтный музей предложить эту концепцию. Они утверждали, что комнаты квестов есть по всей Эстонии, а в нашем регионе - ни одной. Так эта идея и была реализована совместно с музеем, - сказала директор Эстонского шахтного музея Этти Кагаров, по словам которой особенно радует, что местная молодежь с горящими глазами стремится создавать ценность для региона.

Для шахтного музея квест-комната не является услугой, которую можно продавать массово, ведь одновременно в помещении бывшего склада взрывчатки помещаются для выполнения заданий четыре человека. Однако созданный молодежью квест является хорошим маркетинговым оружием, так как обогащает деятельность музея и помогает привлекать к нему внимание, отметила Этти Кагаров, призвавшая команды из четырех членов испытать себя под землей.

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