На фоне политической неразберихи в Нарвском городском собрании, где коалиция Катри Райк и Михаила Стальнухина не успела прийти к власти, как тут же ее практически сменила коалиция во главе с местными центристами, мэр Нарвы Яан Тоотс заменил членов советов муниципальных предприятий. Некоторые члены новой коалиции таким образом получили оплачиваемые места. Некоторые покинули советы не самых "хлебных" предприятий, чтобы попасть в те, где выше вознаграждения и потенциальная электоральная база.
Очередная новая коалиция в Нарве сменила членов советов муниципальных предприятий, но не Нарвского музея
На своем заседании 11 декабря Нарвская горуправа во главе с мэром Яаном Тоотсом приняла ряд постановлений, касающихся участия депутатов горсобрания в советах муниципальных предприятий.
- Мы начали работать новой коалицией, - прокомментировал Тоотс, почему понадобились перестановки в советах, но уточнил, что официального сообщения о формировании в Нарве новой коалиции пока нет.
Из совета Нарвской больницы отозвали депутата Марину Шурупову и взамен ей поставили Надежду Черкашину.
Из совета водного предприятия "Narva Vesi" отозвали Елену Пахомову и Яна Саана, а им на замену назначили Вадима Орлова и Анну Коваленко.
Из совета "Narva Linnaelamu", которое обслуживает муниципальное жилье, отозвали депутатов Михаила Стальнухина, Викторию Лутус и Александра Ефимова, а взамен назначили Ирину Янович, Екатерину Платонову и Яна Саана.
Из совета предприятия "Narva Linna Arendus", занимающегося развитием нескольких объектов городской недвижимости, отозвали Надежду Черкашину и Екатерину Платонову, а взамен назначили Антона Николаева и Андрея Яковлева.
Из совета предприятия "Narva Jäätmekäitlus", занимающегося сортировкой отходов, отозвали Александра Ефимова, а взамен назначили Андрея Иванкива.
Из совета АО "Transservis-N", которое занималось регулированием движения автотранспорта к Нарвскому погранпункту, но теперь бездействует, отозвали Елену Пахомову, взамен назначив Ирину Янович.
Своих представителей в совете Нарвского музея местные политики пока не тронули.
- Там сейчас большая путаница, и будет заседание совета 17 декабря, на котором я буду присутствовать. После этого в январе примем решение насчет членов совета музея, - прокомментировал мэр Нарвы Яан Тоотс.