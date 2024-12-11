Очередная новая коалиция в Нарве сменила членов советов муниципальных предприятий, но не Нарвского музея

На своем заседании 11 декабря Нарвская горуправа во главе с мэром Яаном Тоотсом приняла ряд постановлений, касающихся участия депутатов горсобрания в советах муниципальных предприятий.

- Мы начали работать новой коалицией, - прокомментировал Тоотс, почему понадобились перестановки в советах, но уточнил, что официального сообщения о формировании в Нарве новой коалиции пока нет.

Из совета Нарвской больницы отозвали депутата Марину Шурупову и взамен ей поставили Надежду Черкашину.

Из совета водного предприятия "Narva Vesi" отозвали Елену Пахомову и Яна Саана, а им на замену назначили Вадима Орлова и Анну Коваленко.

Из совета "Narva Linnaelamu", которое обслуживает муниципальное жилье, отозвали депутатов Михаила Стальнухина, Викторию Лутус и Александра Ефимова, а взамен назначили Ирину Янович, Екатерину Платонову и Яна Саана.

Из совета предприятия "Narva Linna Arendus", занимающегося развитием нескольких объектов городской недвижимости, отозвали Надежду Черкашину и Екатерину Платонову, а взамен назначили Антона Николаева и Андрея Яковлева.

Из совета предприятия "Narva Jäätmekäitlus", занимающегося сортировкой отходов, отозвали Александра Ефимова, а взамен назначили Андрея Иванкива.

Из совета АО "Transservis-N", которое занималось регулированием движения автотранспорта к Нарвскому погранпункту, но теперь бездействует, отозвали Елену Пахомову, взамен назначив Ирину Янович.

Своих представителей в совете Нарвского музея местные политики пока не тронули.

- Там сейчас большая путаница, и будет заседание совета 17 декабря, на котором я буду присутствовать. После этого в январе примем решение насчет членов совета музея, - прокомментировал мэр Нарвы Яан Тоотс.