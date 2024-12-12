Кохтла-Ярвеское горуправление примет на работу на должность руководителя по вопросам развития члена горсобрания Рийну Иванову, которая десятки лет участвовала в управлении городом на разных постах.
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Кохтла-ярвеский ветеран политики все же получит должность в горуправлении
Горуправление еще пару месяцев назад утвердило победителем конкурса на должность руководителя по вопросам развития Рийну Иванову, которая руководит сейчас в горсобрании комиссией по городскому имуществу и бюджету.