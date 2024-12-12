Выходить на лед официально запрещено - до улучшения ледовой обстановки

- Из-за сменяющихся отрицательных и положительных температур на многих водоемах уже образовался ледяной покров, но он слишком тонкий, чтобы выдержать человека. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур, - сообщил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Спасатели напоминают, что температура воды под льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться около десяти минут, ребенок - меньше. Поэтому особенно важно, чтобы родители объясняли детям опасность первого льда зимой и следили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не станет достаточно крепким.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях.

Также спасатели сообщили, что они регулярно измеряют толщину льда, и если лед станет достаточно толстым, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.​

Напомним, накануне также полиция с погранохраной запретили выходить пешком и выезжать на транспорте на лед пограничных озер, реки Нарва и Нарвского водохранилища.

Информацию о ледовых условиях можно найти в разделе обновленной ледовой карты в приложении погоды ILM+ и на специальной веб-странице .

. На карте указаны также места для катания на коньках, где с наступлением более холодной погоды будут дежурить профессиональные и добровольные спасатели.

Если кто-то попал в беду на водоеме, следует немедленно сообщить об этом по номеру 112 и вызвать помощь.