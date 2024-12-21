Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Майро Ряэск: "Новая скульптура неуместна, с ее помощью Силламяэ воссоздает сталинизм"

Copy
Майро Ряэск.
Майро Ряэск. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Создатель концепции тематического парка "Таинственный Силламяэ" Майро Ряэск считает, что замена статуи совершенно неуместна, никуда не годится, и сводит на нет все решение, с помощью которого авторы пытались передать античеловеческую природу тоталитаризма.

О чем говорит нам нынешняя крошечная и красочная скульптура волейболистки на вершине большого постамента, словно выпрыгнувшая из поп-арта? "Человек там уменьшен, потому что он как крошечная муха в тоталитаризме. Мы попытались передать суть тоталитаризма, то, что он делает с людьми и обществом, и почему мы не должны плакать по этому поводу", - объясняет Майро Ряэск из ТОО "BlueRay".

По его словам, их идея и решение соответствовали нынешнему противостоянию ностальгии по советскому времени в обществе в целом. "А также думали о памяти людей, которые после войны форсированно возводили Силламяэ - здесь прошли десятки тысяч гражданских и военнопленных. Сталинизм ассоциируется с огромными человеческими страданиями. Нашей целью было не воссоздание тоталитаризма, а скорее отрыв от наследия истории".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх