Майро Ряэск: "Новая скульптура неуместна, с ее помощью Силламяэ воссоздает сталинизм"

О чем говорит нам нынешняя крошечная и красочная скульптура волейболистки на вершине большого постамента, словно выпрыгнувшая из поп-арта? "Человек там уменьшен, потому что он как крошечная муха в тоталитаризме. Мы попытались передать суть тоталитаризма, то, что он делает с людьми и обществом, и почему мы не должны плакать по этому поводу", - объясняет Майро Ряэск из ТОО "BlueRay".