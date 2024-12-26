Цахкна: столь частые повреждения важной для Эстонии подводной инфраструктуры не могут быть случайностью

- Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры, - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии.

В качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили в свой порт судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с не закрепленным якорем.

- Помимо того, что теневой флот (работающий на власти РФ - ред.) в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть», - подчеркнул Маргус Цахкна.

Ранее "Северное побережье" писало о том, что 25 декабря вечером Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении кабеля Estlink2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии. Длина кабеля составляет более 170 километров, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде воздушного кабеля, около 147 километров проходят по дну Финского залива и еще 14 километров проложены по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.