Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 декабря по 5 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.12-05.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Суббота, 28 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: зимние истории. Мастерим снежных животных. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
Воскресенье, 29 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 и 18.00 - "Frozen, или Магическое путешествие в царство льда", танцевальный спектакль для всей семьи детского театра танца "Polly". Билет - 16,20 евро.
Понедельник, 30 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - новогодний концерт: Мари Полл (скрипка), Лийза Рандалу (альт), Таллиннский камерный оркестр. В программе: Холст, Моцарт, Тормис. Билет - 22-28 евро.
Суббота, 4 января
* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 19.00 в рамках фестиваля "Narva-Jõesuu FEestival" - новогодний концерт "Катание на санях": оркестр "Eesti Sinfonietta". В программе: Моцарт, Гайдн, Андерсон. В 18.00 - встреча с художественным руководителем фестиваля и дирижером Марией Селецкой.
Воскресенье, 5 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - новогоднее беби-шоу. Концерт и игровая программа для детей. Билет - 7 евро.
СПОРТ
Суббота, 28 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - Кубок Эстонии по футзалу, четверть-финал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Sillamäe Silla FC".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 29 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - новогодний лотерейный турнир по петанку.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн) / ХК "Torpeedo".
Среда, 1 января
* От Йыхвиского футбольного дома в 13.00 стартует Новогодний забег, дистанция - 5 километров, которую нужно преодолеть бегом или пешком.
Суббота, 4 января
* В Нарва-Йыэсуу во дворе "Nooruse SPA" в 11.00 - турнир по быстрым шахматам памяти Пауля Кереса для всех возрастов. Плата за участие - 5 евро. Необходимо зарегистрироваться: тел. 5871 0230.
* В Нарвском спортцентре в 12.00 - женская народная лига Эстонии по футзалу: "Narva United FC" - СК "Tünamo" (Аудру).
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
Воскресенье, 5 января
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн) / ХК "Tornaado".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - "FCS Loo Threod".
РАЗНОЕ
Суббота, 28 декабря
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале с 15.00 до 18.00 - молодежная рождественская ярмарка.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник. Танцы под музыку ансамбля "Onud". Билет - 25 евро.
* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - "Kuumad kuuekümnendad" / "Горячие шестидесятые", стильная вечеринка по поводу 65-летия народного дома. Выступает бенд "Tony ja Janek". Билет - 10 евро, членам песенно-игрового общества Тудулинна - 5 евро.
* В Майдласком народном доме в 20.00 - новогодний танцевальный вечер. Танцы под музыку ансамбля "Ahoi".
Воскресенье, 29 декабря
* В Кийкласком народном доме в 12.00 для семей создателей Кийклаской рождественской страны - полдень в предвкушении праздника.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
Вторник, 31 декабря
* В Нарве на Ратушной площади с 18.00 до 02.00 - праздничная встреча Нового года. Информация: www.narva.ee.
* В Ийзакуском народном доме в 20.30 - новогодний праздник. Выступает ансамбль "Must Panter". Бронирование столиков и подробности: merle.pikhoff@alutagusevald.ee. Билеты: в предварительной продаже до 30 декабря - 10 евро, в праздничный вечер - 15 евро.
* На музыкальной площади в Йыхви в 23.30 - новогодняя дискотека.
Среда, 1 января
* В Кивиыли на стадионе напротив ул. Виру, 9 в 00.10 - новогодний фейерверк.
* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 00.30 и на площади в Ахтме в 01.00 - фейерверк. На площади Вирула после фейерверка - дискотека.
* В Силламяэ у городской рождественской ели в 01.00 - праздничная новогодняя ночь.
Пятница, 3 января
* В Люганузе у памятника Освободительной войне в 9.00 - день памяти участников Освободительной войны.
* В Нарве на Ратушной площади в 10.15 - празднование 105-летия перемирия в Освободительной войне.
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