МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.12-05.01 Куда пойти в будни и на выходных

Суббота, 4 января

* В Нарва-Йыэсуу во дворе "Nooruse SPA" в 11.00 - турнир по быстрым шахматам памяти Пауля Кереса для всех возрастов. Плата за участие - 5 евро. Необходимо зарегистрироваться: тел. 5871 0230.

* В Нарвском спортцентре в 12.00 - женская народная лига Эстонии по футзалу: "Narva United FC" - СК "Tünamo" (Аудру).

* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).

Воскресенье, 5 января

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн) / ХК "Tornaado".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - "FCS Loo Threod".

РАЗНОЕ

Суббота, 28 декабря

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале с 15.00 до 18.00 - молодежная рождественская ярмарка.

* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник. Танцы под музыку ансамбля "Onud". Билет - 25 евро.

* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - "Kuumad kuuekümnendad" / "Горячие шестидесятые", стильная вечеринка по поводу 65-летия народного дома. Выступает бенд "Tony ja Janek". Билет - 10 евро, членам песенно-игрового общества Тудулинна - 5 евро.

* В Майдласком народном доме в 20.00 - новогодний танцевальный вечер. Танцы под музыку ансамбля "Ahoi".

Воскресенье, 29 декабря

* В Кийкласком народном доме в 12.00 для семей создателей Кийклаской рождественской страны - полдень в предвкушении праздника.

* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.