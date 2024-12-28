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Яна Кондрашова стала новым заместителем председателя Нарвского горсобрания

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Яна Кондрашова.
Яна Кондрашова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвское горсобрание большинством голосов избрало Яну Кондрашову из команды Катри Райк новым председателем Нарвского горсобрания, прежде сняв с этого поста Наталию Умарову.

За кандидатуру Яны Кондрашовой, выдвинутую фракцией "Respekt", которую она возглавляетпроголосовали 16 депутатов горсобрания.

За Надежду Черкашину, кандидатуру которой выдвинула фракция "Keskerakond", проголосовали 13 депутатов.

Второй заместитель председателя Нарвского горсобрания - Марина Шурупова из фракции Михаила Стальнухина "Narva 2.0" - подала в отставку с 29 декабря.

Ранее, на этом же внеочередном заседании Нарвского горсобрания 28 декабря, с должности заместителя председателя сняли Наталию Умарову.

Также, напомним, в ходе свершившегося властного перевороста сняли с должности мэра Нарвы центриста Яана Тоотса.

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Нарва
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