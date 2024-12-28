Яна Кондрашова стала новым заместителем председателя Нарвского горсобрания

За кандидатуру Яны Кондрашовой, выдвинутую фракцией "Respekt", которую она возглавляет, проголосовали 16 депутатов горсобрания.

За Надежду Черкашину, кандидатуру которой выдвинула фракция "Keskerakond", проголосовали 13 депутатов.

Второй заместитель председателя Нарвского горсобрания - Марина Шурупова из фракции Михаила Стальнухина "Narva 2.0" - подала в отставку с 29 декабря.

Ранее, на этом же внеочередном заседании Нарвского горсобрания 28 декабря, с должности заместителя председателя сняли Наталию Умарову.

Также, напомним, в ходе свершившегося властного перевороста сняли с должности мэра Нарвы центриста Яана Тоотса.