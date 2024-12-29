На место гибели молодого человека в Нарве люди приносят цветы и свечи

Ранее "Северное побережье" писало, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял молодой человек, на большой скорости вылетел с дороги возле торгового центра Astri, и влетел в опорный столб здания. Водитель, который находился в машине один, погиб на месте. Также пострадала проходившая мимо женщина, которую доставили в больницу, но позже стало известно, что ее жизни угрозы нет.