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На место гибели молодого человека в Нарве люди приносят цветы и свечи

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На место трагического ДТП, произошедшего рано утром в воскресенье, в результате которого погиб 20-летний юноша, жители города приносят цветы и свечи.

Ранее "Северное побережье" писало, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял молодой человек, на большой скорости вылетел с дороги возле торгового центра Astri, и влетел в опорный столб здания. Водитель, который находился в машине один, погиб на месте. Также пострадала проходившая мимо женщина, которую доставили в больницу, но позже стало известно, что ее жизни угрозы нет.

Молодой человек стал семидесятой жертвой ДТП в Эстонии в 2024 году.

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Нарва
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